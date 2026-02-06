Investigan causa de caída de helicóptero durante persecución policial en Arizona

La policía acordonó la zona en Flagstaff, Arizona, donde se estrelló un helicóptero, el 5 de febrero del 2026. (AP foto/Cheyanne Mumphrey) AP

La tripulación del helicóptero estaba desempeñando un papel común, ayudando a los policías en tierra, destacó el director del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, el coronel Jeffrey Glover.

"Ellos tienen la capacidad de ser los ojos y oídos desde arriba", afirmó. "Tienen un papel muy importante cuando están llevando a cabo sus misiones".

La aeronave había sido inspeccionada por última vez el 29 de enero y la causa de su caída estaba "bajo investigación activa" por agencias, incluyendo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, dijo Glover.

El agente Hunter R. Bennett, de 28 años, y el piloto Robert Skankey, de 61, fallecieron.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, disparó a los elementos desde múltiples tejados en Flagstaff durante casi dos horas la noche del miércoles. Fue capturado minutos antes de la caída del helicóptero.

La confrontación comenzó cuando los policías respondieron a una llamada de violencia doméstica, indicó el jefe de policía de Flagstaff, Sean Connolly, el jueves.

Mientras los uniformados hablaban con la víctima en el patio delantero, el sospechoso les disparó desde la parte trasera de la residencia con un rifle semiautomático de largo alcance.

Se produjo un prolongado tiroteo, con el sospechoso "saltando de techo en techo" en el vecindario mientras disparaba. El jefe de policía describió el vecindario como "bajo asedio" mientras el sospechoso disparaba a los policías y a las casas.

El sospechoso fue llevado a un hospital con heridas de bala no mortales.

Connolly indicó que tres policías de Flagstaff y un empleado del Departamento de Seguridad Pública dispararon sus armas durante el altercado.

Skankey era un residente de larga data de Kingman, Arizona, dijeron funcionarios de la ciudad en un comunicado. Había sido contratado por el Departamento de Seguridad Pública de Arizona en mayo de 2021 y anteriormente sirvió en el Cuerpo de Marines. Estaba casado y tenía cuatro hijos, señaló Glover.

Bennett se graduó con honores de la Universidad Estatal de Arizona y fue el mejor graduado de su clase de la Academia Policial de Arizona en 2023. Se transfirió a una unidad de rescate aéreo en 2024 y meses después se casó con su novia de la escuela secundaria, dijeron las autoridades.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP