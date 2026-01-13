Investigadores rusos inician investigación penal tras muerte de 9 bebés en hospital de Siberia

Compartir en:









El Comité de Investigación de Rusia confirmó que los recién nacidos murieron en el Hospital de Maternidad Núm. 1 en la ciudad de Novokuznetsk, en el suroeste de Siberia, y que se había abierto una indagación por acusaciones de causar la muerte por negligencia.

La mayoría de los bebés eran prematuros y todos enfrentaban infecciones intrauterinas severas transmitidas de madre a hijo, informó el ministerio de salud local en un comunicado difundido por agencias de noticias rusas.

Indicó que 234 niños nacieron en el hospital entre el 1 de diciembre y el 11 de enero, y que 17 de ellos fueron considerados en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

“De los 17 bebés en estado crítico, 16 de ellos eran prematuros, incluidos aquellos con un peso al nacer extremadamente bajo. Los 17 tenían una severa infección intrauterina”, se lee en el comunicado del ministerio de salud. “Desafortunadamente, nueve niños no sobrevivieron”.

El médico jefe del hospital, Vitaly Kheraskov, fue suspendido de su cargo mientras la investigación está en curso, dijo el martes el gobernador Ilya Seredyuk.

La presidenta de la cámara alta del Parlamento de Rusia, Valentina Matviyenko, describió las muertes de los bebés no solo como una pérdida irreparable para las familias, sino como una “tragedia para el estado”, que ha trabajado sin éxito para aumentar la decreciente tasa de natalidad de Rusia en los últimos años.

“Se deben aprender todas las lecciones correctas de esta tragedia. Se deben sacar conclusiones a escala federal. Nunca debe repetirse”, dijo en un comunicado. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP