Investigadores allanan oficinas del Deutsche Bank por caso de lavado de dinero

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Investigadores alemanes registraron las oficinas de Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, el miércoles en relación con una investigación sobre posible lavado de dinero, informaron las autoridades.

El logo del banco alemán Deutsche Bank en su sede en Fráncfort, Alemania, el 16 de abril de 2025. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
Fiscales en Fráncfort dijeron que la investigación se centró en “empleados desconocidos” y en las relaciones comerciales previas del banco con entidades extranjeras sospechosas de lavado de dinero. Se registraron oficinas en Fráncfort, donde el banco tiene su sede, y en Berlín. La fiscalía no dio más detalles.

Deutsche Bank dijo en un comunicado: “Confirmamos que la fiscalía de Fráncfort está en nuestras oficinas. El banco está cooperando plenamente con la fiscalía. No podemos hacer más comentarios”.

Se prevé que el banco publique el jueves su reporte financiero 2025.

Deutsche Bank ha tenido varios enfrentamientos con los reguladores a lo largo de los años. En 2017, la Reserva Federal de Estados Unidos lo multó con 41 millones de dólares por no mantener controles contra el lavado de dinero; el mismo año, los reguladores en Nueva York y Reino Unido lo multaron con 629 millones de dólares por fallos en los controles que permitieron a rusos adinerados lavar 10.000 millones de dólares en fondos ilícitos a través del banco. Y en 2018, las autoridades de Nueva York lo multaron con 205 millones de dólares por manipular el mercado de divisas.

En general, el lavado de dinero se puede definir como transacciones destinadas a ocultar el origen de los fondos para hacerlos parecer provenientes de una fuente legítima.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

