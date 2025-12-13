Inundaciones y frío ártico afectan al noroeste del Pacífico y el norte de EEUU

Equipos de emergencia, que incluyen a soldados de la Guardia Nacional, trabajan en un vecindario inundado por el río Skagit, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Burlington, Washington. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Las inundaciones catastróficas han obligado a miles de personas a evacuar sus viviendas, entre ellas, Eddie Wicks y su esposa, quienes viven entre girasoles y árboles de Navidad en una granja del estado de Washington junto al río Snoqualmie. Mientras trasladaban sus dos burros a terrenos más altos y sus ocho cabras a su cocina al aire libre, el agua comenzó a subir mucho más rápido de lo que habían experimentado antes.

Cuando el agua inundó su hogar el jueves por la tarde, los agentes de la unidad de rescate marino de la comisaría del condado de King pudieron rescatarlos a ellos y a su perro, trasladándolos en un bote a través de su campo, que se había transformado en un lago, a una distancia aproximada de 800 metros (media milla).

Mientras el noroeste del Pacífico comienza a recuperarse del diluvio, un sistema meteorológico separado ya genera valores peligrosos de sensación térmica, que es la combinación de temperaturas frías del aire y el viento, en varias partes de la parte alta de la región centro-norte.

Poco antes del mediodía del sábado, la temperatura era de menos 24 grados Celsius (menos 12 grados Fahrenheit) en Grand Forks, Dakota del Norte, donde el valor de sensación térmica hacía que la sensación fuera de menos 36 °C (menos 33 °F), según el Servicio Meteorológico Nacional.

En grandes ciudades como Minneapolis y Chicago, se esperaban temperaturas más frías desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo. En el área de Minneapolis, se prevé que las temperaturas mínimas desciendan a alrededor de menos 26 °C (menos 15 °F) para la madrugada del domingo. En el área de Chicago, se proyectaba que las temperaturas mínimas fueran de alrededor de menos 17 °C (1 °F) para la madrugada del domingo, según el servicio meteorológico.

Se esperaba que la masa de aire ártico continuara desplazándose hacia el sur y el este durante el fin de semana, expandiéndose hacia los estados del sur para el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el sábado avisos de clima frío que se extendían tan al sur como Montgomery, la ciudad capital del estado de Alabama, donde se esperaba que las temperaturas desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes cayeran a alrededor de menos 6 °C (22 °F). Hacia el este, se esperaba que las temperaturas mínimas en Savannah, Georgia, descendieran a alrededor de menos 4 °C (24 °F) durante el mismo período.

Persiste riesgo de deslizamientos de tierra y fallos en los diques en el noroeste del Pacífico

El clima frío que afecta a gran parte del país se produce mientras los residentes del noroeste del Pacífico atraviesan más dificultadas tras varios días de inundaciones. Miles de personas han sido obligadas a evacuar pueblos en la región, ya que un río atmosférico inusualmente fuerte dejó caer 30 centímetros (un pie) o más de lluvia en varias partes del oeste y el centro de Washington durante varios días, haciendo crecer los ríos, inundando comunidades y provocando dramáticos rescates desde tejados y vehículos.

Se esperaba que las inundaciones récord continuaran retrocediendo lentamente el sábado, pero las autoridades advierten que las aguas seguirán siendo altas durante días y que aún existe peligro de posibles fallos en los diques o deslizamientos de tierra. También se pronostica la amenaza de más lluvias para el domingo. Las autoridades han realizado docenas de rescates acuáticos mientras los escombros y deslizamientos de tierra han cerrado carreteras y torrentes furiosos han destruido caminos y puentes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP