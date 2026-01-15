americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Inundaciones en Sudáfrica obligan evacuaciones en parque célebre; 19 muertos en otras regiones

JOHANNESBURGO (AP) — Las inundaciones causadas por semanas de lluvias torrenciales en el norte de Sudáfrica obligaron al famoso Parque Nacional Kruger a suspender las visitas y evacuar a algunos huéspedes y miembros del personal en helicóptero el jueves.

Al menos 19 personas han muerto en otras partes de la región desde que comenzaron las lluvias el mes pasado. Según el Centro Nacional de Gestión de Desastres, las muertes se reportaron en las provincias de Mpumalanga y la vecina Limpopo, donde se encuentra Kruger.

La oficina del presidente Cyril Ramaphosa afirmó en un comunicado que tenía previsto visitar las áreas afectadas por las inundaciones el jueves.

El Servicio Meteorológico de Sudáfrica emitió una alerta de nivel 10 rojo, el nivel de advertencia más alto, para las próximas 24 a 48 horas en partes de la región norte. Indicó que se esperaban más lluvias intensas, lo que provocaría inundaciones que pondrían en peligro vidas, desplazarían comunidades y causarían daños generalizados a la infraestructura.

Se espera que caigan entre 100 y 200 milímetros (alrededor de 4 a 8 pulgadas) de lluvia en el transcurso de los próximos dos días, según el servicio meteorológico.

La agencia de parques nacionales de Sudáfrica tomó la decisión preventiva de no permitir la entrada de visitantes diarios al Parque Kruger hasta que las condiciones mejoren. Evacuó a miembros del personal y huéspedes en helicóptero desde uno de sus campamentos principales después de que se inundara.

La agencia de parques también anunció el cierre de varias de las nueve entradas de Kruger debido a las inundaciones y condiciones peligrosas.

Reynold Thakhuli, portavoz del Parque Nacional Kruger, comentó que los animales en el parque son adaptables y pueden moverse a terrenos más altos, pero se necesitaban medidas de precaución para proteger a los huéspedes. Algunos huéspedes en campamentos de baja altitud ya habían sido evacuados a chalets a principios de la semana.

"Tuvimos que comenzar proactivamente a evacuar ciertos campamentos, particularmente los campamentos de arbustos y rústicos", dijo Thakhuli a The Associated Press. "En este momento no sabemos cuándo cesará la lluvia, por lo que estamos monitoreando a diario".

El Parque Nacional Kruger cubre unos 20.000 kilómetros cuadrados (7.722 millas cuadradas) y limita con los países vecinos de Mozambique y Zimbabue. El parque es casi el doble del tamaño de países pequeños como Jamaica y Qatar y atrae a alrededor de uno a dos millones de visitantes al año.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter