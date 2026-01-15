Inundaciones en Sudáfrica obligan evacuaciones en parque célebre; 19 muertos en otras regiones

Al menos 19 personas han muerto en otras partes de la región desde que comenzaron las lluvias el mes pasado. Según el Centro Nacional de Gestión de Desastres, las muertes se reportaron en las provincias de Mpumalanga y la vecina Limpopo, donde se encuentra Kruger.

La oficina del presidente Cyril Ramaphosa afirmó en un comunicado que tenía previsto visitar las áreas afectadas por las inundaciones el jueves.

El Servicio Meteorológico de Sudáfrica emitió una alerta de nivel 10 rojo, el nivel de advertencia más alto, para las próximas 24 a 48 horas en partes de la región norte. Indicó que se esperaban más lluvias intensas, lo que provocaría inundaciones que pondrían en peligro vidas, desplazarían comunidades y causarían daños generalizados a la infraestructura.

Se espera que caigan entre 100 y 200 milímetros (alrededor de 4 a 8 pulgadas) de lluvia en el transcurso de los próximos dos días, según el servicio meteorológico.

La agencia de parques nacionales de Sudáfrica tomó la decisión preventiva de no permitir la entrada de visitantes diarios al Parque Kruger hasta que las condiciones mejoren. Evacuó a miembros del personal y huéspedes en helicóptero desde uno de sus campamentos principales después de que se inundara.

La agencia de parques también anunció el cierre de varias de las nueve entradas de Kruger debido a las inundaciones y condiciones peligrosas.

Reynold Thakhuli, portavoz del Parque Nacional Kruger, comentó que los animales en el parque son adaptables y pueden moverse a terrenos más altos, pero se necesitaban medidas de precaución para proteger a los huéspedes. Algunos huéspedes en campamentos de baja altitud ya habían sido evacuados a chalets a principios de la semana.

"Tuvimos que comenzar proactivamente a evacuar ciertos campamentos, particularmente los campamentos de arbustos y rústicos", dijo Thakhuli a The Associated Press. "En este momento no sabemos cuándo cesará la lluvia, por lo que estamos monitoreando a diario".

El Parque Nacional Kruger cubre unos 20.000 kilómetros cuadrados (7.722 millas cuadradas) y limita con los países vecinos de Mozambique y Zimbabue. El parque es casi el doble del tamaño de países pequeños como Jamaica y Qatar y atrae a alrededor de uno a dos millones de visitantes al año.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP