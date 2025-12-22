americateve

Inundaciones repentinas en norte de California dejan carreteras anegadas, rescates y una muerte

REDDING, California, EE.UU. (AP) — Fuertes lluvias e inundaciones repentinas empaparon las carreteras en el norte de California, lo que llevó a rescates desde vehículos y hogares y al menos una muerte confirmada, informaron autoridades.

La policía en Redding informó que recibió el domingo numerosas llamadas de automovilistas varados que intentaron conducir a través de áreas inundadas. Una persona en Redding murió, publicó en línea el alcalde Mike Littau. No proporcionó más información.

Redding tiene aproximadamente 93.000 habitantes y está a unos 257 kilómetros (160 millas) al norte de Sacramento.

Entre 7,6 y 15,2 centímetros (3 y 6 pulgadas) habían caído el domingo por la noche en partes de dos condados, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En el área del paso de montaña de Donner Summit, los bomberos en Truckee extendieron una escalera a los residentes varados en una casa a lo largo del río South Yuba, publicó el departamento de bomberos en línea el domingo. No se reportaron heridos.

El servicio meteorológico en Sacramento había dicho que una serie de ríos atmosféricos cálidos traería lluvias moderadas a fuertes al Valle, las estribaciones y las montañas la semana de Navidad.

Los ríos atmosféricos son bandas largas y estrechas de vapor de agua que se forman sobre un océano y fluyen a través del cielo, transportando humedad desde los trópicos a latitudes del norte.

A principios de este mes, el clima cálido y las condiciones meteorológicas inusuales que se remontan hasta el ciclón tropical en Indonesia ayudaron a potenciar ríos atmosféricos persistentes que empaparon el estado de Washington con casi 19 billones de litros (5 billones de galones) de lluvia en una semana, amenazando con niveles récord de inundación, dijeron los meteorólogos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

