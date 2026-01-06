americateve

Inundaciones repentinas en Indonesia dejan al menos 16 muertos y arrasan viviendas

MANADO, Indonesia (AP) — Inundaciones repentinas provocadas por las lluvias torrenciales mataron al menos a 16 personas en la provincia indonesia de Célebes Septentrional, dijeron las autoridades el martes.

En esta imagen, distribuida por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) el 6 de enero de 2026, rescatistas y residentes buscan víctimas tras inundaciones repentinas en el distrito de Sitaro, en la provincia indonesia de Célebes Septentrional. (BASARNAS vía AP)
Días de lluvias monzónicas desbordaron los cauces de los ríos a primera hora del lunes, provocando rápidos torrentes de agua mezclada con barro, rocas y escombros que arrastraron a personas y sumergieron aldeas en el distrito de Siau Tagulandang Biaro, explicó Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Personal de la agencia de rescate, respaldados por la policía y el ejército, llegaron a cuatro aldeas devastadas en Siau, una pequeña isla a unos 130 kilómetros (80 millas) de la punta norte de Célebes, la cuarta isla más grande de Indonesia. En algunas zonas, el acceso se vio obstaculizado por daños en las carreteras y cortes en las comunicaciones, agregó Muhari.

Al menos siete viviendas fueron arrasadas y más de 140 sufrieron daños el torrente bajó por las laderas. La inundación obligó a más de 680 residentes a refugiarse temporalmente en iglesias y edificios públicos, de acuerdo con Muhari.

A medida que el clima mejoraba y las aguas retrocedían el martes, los rescatistas recuperaron 16 cadáveres y buscaban a otros tres residentes desaparecidos en una zona donde vecindarios enteros quedaron anegados, dijo Nuriadian Gumeleng, vocero del departamento de Búsqueda y Rescate de Célebes Septentrional.

La jefa del distrito de Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, declaró un período de respuesta de emergencia de 14 días a partir del lunes para acelerar el reparto de ayuda, las evacuaciones y la reparación de infraestructura tras la inundación que dejó 25 heridos.

“Hacemos un llamado a los residentes para que permanezcan alerta, ya que las nuevas lluvias podrían aumentar el riesgo de inundaciones adicionales o deslaves", dijo Kalangit, que agregó que el gobierno provincial movilizó maquinaria pesada y suministros de emergencia.

Inundaciones y deslaves catastróficos afectaron en diciembre a 52 ciudades y regencias en Sumatra, la isla más grande de Indonesia, y causaron 1.178 fallecidos y más de 7.000 heridos, además de 148 residentes desaparecidos hasta el martes, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

