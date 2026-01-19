americateve

Inundaciones en Mozambique causan desplazamiento de más de 300.000 personas en una provincia

MAPUTO, Mozambique (AP) — Más de 300.000 personas han sido desplazadas por inundaciones en una provincia de Mozambique, dijo su gobernadora el lunes. Las autoridades ya habían anunciado que alrededor del 40% de la provincia de Gaza ha sido sumergida por el agua de las inundaciones tras semanas de lluvias torrenciales en partes del sur de África.

Esta imagen, extraída de un video, muestra la situación después de las inundaciones en la provincia de Tete, Mozambique, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP)
Esta imagen, extraída de un video, muestra la situación después de las inundaciones en la provincia de Tete, Mozambique, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP) AP

El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, ha cancelado su viaje al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, debido a las severas inundaciones que afectan las partes central y sur del país, según el diario estatal Noticias.

La gobernadora de Gaza, Margarida Mapandzene Chongo, dijo que alrededor de 327.000 personas estaban siendo alojadas en docenas de refugios temporales como escuelas e iglesias. Habían huido o sido evacuadas de áreas inundadas o amenazadas por inundaciones de la provincia del sur, que tiene una población de aproximadamente 1,4 millones de habitantes.

Las organizaciones humanitarias señalaron a principios de este mes que temían que alrededor de 200.000 personas se vieran afectadas por el clima extremo en Mozambique, pero parece que ese número ha sido superado. Inocencio Impissa, un ministro del gabinete y portavoz del gobierno, dijo que casi 600.000 personas habían sido afectadas en las dos provincias de Gaza y la vecina Maputo.

Chongo agregó que las autoridades ahora piden la evacuación de todos los habitantes de las partes bajas de la capital provincial de Gaza, Xai-Xai, ya que más inundaciones amenazan esa ciudad de alrededor de 115.000 habitantes que se encuentra junto al río Limpopo. Las calles de Xai-Xai parecían ríos cuando el agua de las inundaciones se precipitaba por partes de la ciudad, según videos en la página oficial de Facebook de la ciudad.

Imágenes de la cercana ciudad de Chokwe, que fue el sitio de evacuaciones anteriores, muestran el agua de las inundaciones cubriendo casi por completo casas y otros edificios, con apenas las puntas de algunos de sus techos visibles.

Semanas de intensas lluvias han dejado más de 100 muertos en Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, con esfuerzos de rescate aún en marcha en Mozambique y Sudáfrica. Las autoridades mozambiqueñas informaron que las severas inundaciones en el norte de Sudáfrica ahora estaban afectando a Gaza —que limita con Sudáfrica— ya que los ríos que fluyen hacia Mozambique habían desbordado sus cauces.

Chongo indicó que "la situación probablemente empeorará" en Gaza debido a las fuertes lluvias en el sur de Zimbabue que también fluirían finalmente hacia su provincia.

Mozambique, una nación de 34 millones de habitantes ubicada en la costa sureste de África, ha soportado el peso de ciclones devastadores y una sequía paralizante en los últimos años. Varias provincias han sido azotadas por estas inundaciones, con condiciones en tres de ellas descritas por las autoridades como "críticas".

Se ha emitido una alerta roja a nivel nacional, el nivel más alto, sobre el clima.

El Instituto Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que está coordinando las operaciones de rescate, informó que alrededor de 110 personas fueron rescatadas en helicóptero el domingo cuando quedaron atrapadas en árboles u otros puntos altos. Incluían niños, ancianos y una mujer embarazada a punto de dar a luz.

El ministro de Transporte y Logística, João Matlombe, dijo que alrededor del 40% de Gaza estaba sumergido por el agua, 152 kilómetros (94 millas) de carreteras en todo el país habían sido completamente destruidos y más de 3.000 kilómetros (1.864 millas) de carreteras estaban dañados.

El costo de recuperación para Mozambique podría ascender a cientos de millones de dólares. El primer ministro de una de las provincias en Sudáfrica afectadas por semanas de intensas lluvias dijo que el daño allí podría ser de alrededor de 250 millones de dólares.

___

Imray reportó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

