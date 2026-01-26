americateve

Interpol detiene a más de 3.700 sospechosos en operación global contra tráfico de personas

LAGOS, Nigeria (AP) — Una operación global contra traficantes de personas y contrabandistas de migrantes coordinada por Interpol llevó al arresto de más de 3.700 sospechosos y ayudó a más de 4.400 posibles víctimas de tráfico en todo el mundo, informó la organización policial internacional el lunes.

Foto entregada por Interpol que muestra a víctimas de tráfico humano, detenidas en Dakar, Senegal, el 17 de noviembre del 2025. (INTERPOL/via AP)
Interpol indicó que 14.000 policías llevaron a cabo la Operación Liberterra III entre el 10 y el 21 de noviembre. La operación, que abarcó 119 países, resultó en 3.744 arrestos, la protección de 4.414 posibles víctimas y la detección de 12.992 personas atrapadas en esquemas de migración ilegal.

Las autoridades abrieron al menos 720 nuevas investigaciones, según la agencia con sede en Francia que ayuda a la policía de 196 países miembros a colaborar para combatir el crimen internacional.

"Las redes criminales están evolucionando, explotando nuevas rutas, plataformas digitales y poblaciones vulnerables", declaró en un comunicado el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza. "Identificar estos patrones permite a las fuerzas del orden anticipar amenazas, desarticular redes más temprano y proteger mejor a las víctimas".

Interpol destacó casos que involucran a sudamericanos y asiáticos en África, señalando que parece haber un cambio emergente en el tráfico de personas que contrasta con patrones pasados de víctimas africanas siendo traficadas al extranjero.

Las estafas de tráfico siguen siendo una preocupación seria, con migrantes interceptados en rutas peligrosas a lo largo de las costas de Senegal, Guinea-Bisáu, Marruecos y Argelia, y redes terrestres en Perú, Brasil y otros países, según Interpol.

Las autoridades en los países de África Occidental y Central, como Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Sierra Leona, informaron de acciones policiales que rescataron a más de 200 víctimas y desarticularon "múltiples centros de reclutamiento y explotación".

Las víctimas en África a menudo son reclutadas bajo el pretexto de empleo en el extranjero. Los traficantes cobran tarifas altas y obligan a las víctimas a reclutar amigos y familiares a cambio de mejores condiciones, fomentando un modelo de esquema piramidal, indicó Interpol.

Una operación contra el cibercrimen en África en 2025 llevó al arresto de 1.209 sospechosos que apuntaron a 88.000 personas. En Asia, las autoridades descubrieron a 450 trabajadores en una sola redada en un complejo en Myanmar, informó Interpol.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

