A medida que aumenta el precio de Bitcoin, los inversores adinerados comienzan a echar un vistazo

Pero si los inversores adinerados ven cada vez más las criptomonedas de la forma en que ven otros activos de alto riesgo, como acciones de capital privado y capital de riesgo, eso plantea una nueva pregunta para las personas que administran sus activos: ¿cómo puede un activo completamente moderno pero volátil encajar en la legalidad? estructuras que datan de un siglo o más?

Los abogados inmobiliarios, los agentes fiduciarios y los planificadores financieros recién están comenzando a considerar las ramificaciones de incluir Bitcoin y otras criptomonedas, como Ether y Ripple, en carteras y fideicomisos, que tienen reglas más exigentes y sanciones más estrictas por errores.

Las monedas todavía tienen mucho camino por recorrer antes de convertirse en inversiones convencionales. Pero la custodia y otros servicios financieros de back-office brindan comodidad a algunos inversionistas que reducen el riesgo de pérdida o robo de las monedas.

"A medida que Bitcoin gana una adopción más generalizada, los participantes ahora son inversores más sofisticados", dijo Joel Revill, director ejecutivo de Two Ocean Trust, una firma de gestión de patrimonio que ofrece servicios de planificación de inversiones, fideicomisos y patrimonio para activos tradicionales y digitales. “Quieren tratarlo como cualquier otro activo. Quieren transparencia y quieren poder planificar en torno a ella ".

De alguna manera, eso va en contra de la intención original de las criptomonedas, que existían fuera de un sistema financiero tradicional que brinda asesoramiento sobre inversiones y servicios de confianza. Con sus claves, las criptomonedas son, de alguna manera, más como bonos al portador de antaño. Esos bonos fueron emitidos por una empresa o un gobierno, pero no se registraron como bonos normales. En cambio, quien tuviera el certificado podía canjear el bono por su valor total. Esto puso una prima inicial en no perder esa hoja de papel.

Hoy en día, las personas que poseen alrededor del 20 por ciento de los 18,5 millones de Bitcoin que existen aparentemente han perdido sus claves o contraseñas, a unos $ 140 mil millones en esas monedas.

Tanto las grandes empresas de servicios financieros como las firmas de asesoría boutique tienen como objetivo reducir el riesgo de gestión al tiempo que capitalizan un interés más amplio en invertir en criptomonedas y la tecnología blockchain subyacente.

John Willian, un socio retirado de Goldman Sachs, compró Bitcoin el verano pasado después de seguirlo durante varios años. Dijo que el punto de inflexión fue cuando sintió que el mercado de Bitcoin había crecido más allá de los primeros usuarios y la moneda comenzaba a verse como una reserva de valor.

Pero también dijo que no se hacía ilusiones de que su volatilidad disminuiría. "Todavía lo veo como un estilo de inversión de riesgo", dijo Willian.

Una cosa que le dio consuelo fue la creación de una infraestructura financiera más tradicional en torno a los conceptos básicos de poseer Bitcoin. “Ha habido algunos impedimentos”, dijo Willian. “Las herramientas comerciales no eran sofisticadas. No hubo transparencia sobre las tarifas. Era difícil saber cómo funciona la custodia. Estas son cosas que normalmente damos por sentado ".

Ha habido muchos motivos de preocupación. El principal de ellos fue la quiebra en 2014 de la plataforma comercial Mt. Gox, que dejó a los propietarios de criptomonedas en ese intercambio tratando de encontrar contraseñas para cientos de miles de Bitcoin, que valían millones entonces pero miles de millones ahora.

Para los inversores adinerados, proteger las llaves es solo el comienzo. Deben encontrar una manera de tratar los activos digitales de la misma manera que otras inversiones en su cartera. Eso les permitirá pagar los impuestos que deban, pero también hacer planes para donaciones y legados a herederos a través de un plan de sucesión.

“A medida que crece la proliferación de la clase de activos, es de gran importancia considerarla dentro del contexto de planificación patrimonial”, dijo Tom Olchon, asesor patrimonial y fiduciario de Evercore Wealth Management. “Necesitas tener un plan en marcha. Hay varios casos de personas que mueren sin que nadie más tenga llaves o acceso ".

Uno que me viene a la mente es el heredero bancario Matthew Mellon, quien supuestamente tenía $ 500 millones en Ripple cuando murió en 2018.

Esa planificación comienza con el almacenamiento. El espíritu inicial de las criptomonedas rechazó el sistema bancario y promovió un sistema de autosuficiencia. A veces, eso funcionó bien. Otras veces, cuando se olvidaron las contraseñas, no fue así.

Varias empresas ofrecen almacenamiento seguro de claves, o servicios de custodia, como se les conoce con otros activos financieros. El sistema de Two Ocean, dijo Revill, combina humanos y algoritmos para mover de forma segura las criptomonedas desde el almacenamiento "frío", cuando el dispositivo que contiene las claves no está conectado a Internet, al almacenamiento "caliente", donde Bitcoin está conectado a Internet. para que se pueda realizar una transacción.

Tom Jessop, director de Fidelity Digital Assets, una parte de la firma de servicios financieros Fidelity Investments que actúa como custodio de las criptomonedas y opera fondos que invierten en las monedas, dijo que la estrategia de la firma es administrar las operaciones detrás de las monedas para que no diferente de acciones o bonos.

“Se aproxima a la utilidad de cualquier otro activo que posea”, dijo Jessop. "Existe un número de cuenta, la capacidad de medirlo y monitorearlo, y su asesor financiero lo sabe y lo conoce en términos de un plan de sucesión".

Parte de la mayoría de los planes de sucesión es una serie de fideicomisos, que mantienen varios activos para las generaciones futuras. Los fideicomisarios encargados de llevar a cabo las directivas en los acuerdos de fideicomiso tienen un par de preocupaciones importantes sobre las monedas. Una implica la responsabilidad que conlleva la violación o pérdida de una clave, dijo Frazer Rice, director regional del noreste de la compañía fiduciaria Pendleton Square Trust. Pero otra es la gestión prudente del propio activo, dada su volatilidad, en el contexto de otros activos del fideicomiso.

"Estamos acostumbrados a tratar con acciones, bonos y activos ilíquidos", dijo. “Ahora, la criptografía se está cruzando con la planificación patrimonial y las herramientas legales que tienen cientos de años. La gente realmente tendrá que pensar detenidamente y preguntar qué significa que otra persona sea responsable de su criptografía cuando esté muerta ".

Para la planificación de fideicomisos, los inversores que guardan sus llaves en una memoria USB y las guarden en una caja fuerte podrían encontrarse en la misma situación fiscal que las personas que depositan bienes inmuebles en fideicomiso. La jurisdicción sobre las disputas depende de la ubicación de la propiedad, no de dónde se estableció el fideicomiso.

Durante años, el estado de Nueva York ha rastreado dónde cuelga el arte valioso. Alguien puede ser oficialmente residente de Florida, que no tiene impuestos estatales sobre el patrimonio, pero si un cuadro de $ 100 millones cuelga en el apartamento de esa persona en Park Avenue, Nueva York lo gravará. Lo mismo podría ser cierto para el lugar donde se almacena una memoria USB, dijo Rice.

(El impuesto sobre la renta es un asunto diferente. Inmediatamente después de su dirección en la primera página del formulario 1040 del Servicio de Impuestos Internos, se les pregunta a los contribuyentes si compraron o vendieron alguna moneda virtual ese año).

El entorno regulatorio controlará gran parte de lo que sucede con las criptomonedas, así como las protecciones que tienen los fideicomisarios. "Cuando pienso en criptografía, pienso en quién tiene la clave, quién protege las claves y cómo se pasa a los herederos", dijo Judith Pearson, líder del grupo de administradores y family office de Woodruff Sawyer, una firma de corretaje de seguros. “El administrador puede ser demandado si la llave se pierde o es robada. Estos fideicomisarios deben estar protegidos por protocolos de gestión de riesgos ".

En la mayoría de los lugares, eso implica un seguro, aunque la cantidad que podría estar en riesgo por un error de criptomoneda es sustancial.

Algunos estados se han movido para aclarar qué sucede si algo sale mal. Las leyes de Wyoming tratan el manejo de las criptomonedas de manera muy similar a otros activos bajo el código comercial uniforme. Revill, quien también forma parte del comité legislativo estatal que redactó las leyes de criptomonedas, dijo: “En Wyoming puede tener criptoactivos como cualquier otro activo. Y un tribunal tiene jurisdicción si algo sucede ".

Existe el optimismo de que las criptomonedas, mantenidas en un custodio de buena reputación, pronto serán tratadas como si fueran cualquier otro activo.

"Si usted es una persona de alto patrimonio neto, no tiene sus propias llaves hoy", dijo Michael Novogratz, director ejecutivo de Galaxy Digital, un fondo de inversión centrado en activos digitales. "Si usted es uno de los compradores originales de Bitcoin y lo compró porque no confiaba en las instituciones financieras, o no confiaba en el gobierno, entonces es más complicado".

Sin embargo, en general, los compradores más nuevos han escuchado las historias de terror y son más cautelosos. "Si le di 10,000 Bitcoin y valieran $ 27 cada uno, podría perder sus llaves", dijo Novogratz. “Ahora 10,000 Bitcoin valen $ 300 millones. No te lo vas a perder ".