Intercepción de Alford da triunfo 19-17 a Falcons sobre Saints, Panthers ganan NFC Sur

Compartir en:









Dee Alford (20), cornerback de los Falcons de Atlanta, celebra su intercepción con el linebacker estadounidense Josh Woods (42) en la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Saints de Nueva Orleans, hoy domingo 4 de enero de 2026, en Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart) AP

Al cerrar la temporada con cuatro victorias consecutivas, los Falcons (8-9) terminaron en un empate triple con Carolina y Tampa Bay por el primer lugar en la NFC Sur. Los Panthers ganaron el desempate con el mejor récord dentro de la división.

Los Falcons completaron una barrida de temporada sobre los Saints (6-11), quienes vieron terminar su racha de cuatro victorias consecutivas.

Tampa Bay se mantuvo con vida con una victoria en casa 16-14 sobre Carolina el sábado. Los Buccaneers necesitaban una victoria o un empate de los Saints el domingo para ganar la división. Los Panthers llegaron a los playoffs por primera vez desde 2017 y ganaron la división por primera vez en una década.

Shough completó 22 de 35 pases para 259 yardas con un touchdown y una intercepción. También corrió para una anotación.

El novato James Pearce Jr. capturó a Shough en jugadas consecutivas en el tercer cuarto. Esto le dio a los Falcons cuatro capturas en el juego y un récord de equipo de 57 en la temporada. Los Falcons llegaron al fin de semana en segundo lugar en la liga con 53 después de terminar penúltimos con 31 la temporada pasada.

Pearce terminó con diez 1/2 capturas para liderar a los novatos de la NFL.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP