Inter vence 4-0 a Como y lidera la Serie A; Fiorentina sigue sin ganar

MILÁN (AP) — Inter de Milán impresionó con una victoria 4-0 sobre el acaudalado Como y retomó el sábado la cima de la Serie A.

Carlos Augusto del Inter de Milán celebra con sus compañeros el cuarto gol ante el Como en la Serie A el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Luca Bruno)
El argentino Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto anotaron en San Siro.

Inter está ahora dos puntos por delante de su rival de ciudad, el AC Milan, y del campeón defensor, Napoli.

Napoli recibe a la Juventus y al exentrenador Luciano Spalletti el domingo, y el Milan visita el lunes al Torino.

Como se mantuvo en el sexto lugar.

Más temprano, Sassuolo remontó con goles de Cristian Volpato, Tarik Muharemović e Ismael Koné para superar 3-1 a la Fiorentina, que sigue sin ganar.

La Fiorentina tiene 25 puntos menos que en este punto hace un año. La Viola ya realizó un cambio de entrenador el mes pasado al contratar a Paolo Vanoli para reemplazar al despedido Stefano Pioli.

