Inter Miami firma acuerdo de derechos de nombre con Nu para nuevo estadio

MIAMI (AP) — Inter Miami pactó un acuerdo con la empresa brasileña de servicios financieros Nu, que tendrá los derechos de nombre del nuevo estadio del equipo cerca del aeropuerto internacional de Miami.

Lionel Messi es alzado por sus compañeros de Inter Miami tras anotar de penal ante Orlando City en el partido de la MLS, el domingo 1 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Kevin Kolczynski)
El Nu Stadium, un recinto con capacidad para 26.700 espectadores que sigue en construcción, tiene previsto albergar su primer partido el 4 de abril.

No se revelaron los términos del acuerdo, que se anunció el miércoles, salvo que se trata de un convenio por varios años.

Nu tendrá su logotipo en las camisetas del Inter Miami a partir de agosto, informó el equipo. Las camisetas de Inter Miami, impulsadas por la enorme popularidad del astro Lionel Messi, están entre las más vendidas del mundo.

Nu, un banco de enfoque digital con 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, se está expandiendo a Estados Unidos. A principios de este año, suscribió una alianza con la escudería Mercedes de la Fórmula 1.

