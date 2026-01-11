Intentan agredir a conductor de camión que arremetió a participantes de protesta contra Irán en L.A.

Compartir en:









El camión U-Haul, con sus espejos laterales destrozados, fue detenido a varias cuadras de distancia y rodeado por vehículos de la policía. Imágenes de un helicóptero de noticias de ABC7 mostraron a los agentes conteniendo a la multitud que rodeaba el camión, lanzaba golpes al conductor y arremetía con astas de banderas por la ventana del lado del conductor.

El Departamento de Policía confirmó la presencia de sus agentes en el lugar del incidente, pero hasta el momento no ha revelado si alguien fue arrestado.

Dos personas fueron evaluadas por paramédicos y ambas rechazaron atención médica, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Varias cientos de personas se habían reunido el domingo por la tarde en el vecindario de Westwood para protestar contra la teocracia iraní. El Departamento de Policía de Los Ángeles finalmente emitió una orden de dispersión, y para las 5:00 de la tarde solo quedaban alrededor de un centenar de manifestantes en el lugar, reportó ABC7.

Los activistas señalan que una represión de las protestas a nivel nacional en Irán ha matado a más de 530 personas. Los manifestantes inundaron las calles en la capital de Irán, Teherán, y en su segunda ciudad más grande, nuevamente el domingo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP