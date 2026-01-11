americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Intentan agredir a conductor de camión que arremetió a participantes de protesta contra Irán en L.A.

LOS ÁNGELES (AP) — La policía de Los Ángeles atendió el domingo una denuncia sobre un conductor de un camión de mudanzas que embistió una calle llena de personas que demostraban su apoyo al pueblo iraní, lo que provocó que los manifestantes se apartaran del camino y luego corrieran tras el vehículo a toda velocidad para intentar agredir al conductor.

El camión U-Haul, con sus espejos laterales destrozados, fue detenido a varias cuadras de distancia y rodeado por vehículos de la policía. Imágenes de un helicóptero de noticias de ABC7 mostraron a los agentes conteniendo a la multitud que rodeaba el camión, lanzaba golpes al conductor y arremetía con astas de banderas por la ventana del lado del conductor.

El Departamento de Policía confirmó la presencia de sus agentes en el lugar del incidente, pero hasta el momento no ha revelado si alguien fue arrestado.

Dos personas fueron evaluadas por paramédicos y ambas rechazaron atención médica, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Varias cientos de personas se habían reunido el domingo por la tarde en el vecindario de Westwood para protestar contra la teocracia iraní. El Departamento de Policía de Los Ángeles finalmente emitió una orden de dispersión, y para las 5:00 de la tarde solo quedaban alrededor de un centenar de manifestantes en el lugar, reportó ABC7.

Los activistas señalan que una represión de las protestas a nivel nacional en Irán ha matado a más de 530 personas. Los manifestantes inundaron las calles en la capital de Irán, Teherán, y en su segunda ciudad más grande, nuevamente el domingo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde
ULTIMA HORA

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter