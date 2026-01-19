Intensas auroras boreales podrían iluminar el cielo de América del Norte tras tormenta geomagnética

Compartir en:









ARCHIVO - La aurora boreal brilla tras unos árboles cubiertos de escarcha, el 25 de noviembre de 2025, sobre Anchorage, Alaska. (AP Foto/Mark Thiessen, archivo) AP

El vaticinio, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), llega en medio de intensas tormentas geomagnéticas y de radiación solar, comentó Shawn Dahl, coordinador de servicios en el centro.

Las tormentas geomagnéticas —que pueden dar lugar a intensas auroras boreales— también pueden interferir con las operaciones de satélites, las comunicaciones GPS y otras infraestructuras, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Dahl expresó que no se prevé que la tormenta actual se debilite mucho hasta algún momento del martes.

En noviembre, tormentas solares generaron auroras vibrantes en partes de Europa, incluidos Hungría y el Reino Unido, y tan al sur en Estados Unidos como Kansas, Colorado y Texas.

Las tormentas de radiación solar pueden afectar objetos en el espacio y ciertos tipos de sistemas de comunicación, pero Dahl hizo notar que los astronautas en la estación espacial internacional no están en riesgo actualmente. En más de dos décadas no se había registrado una tormenta con la intensidad de esta, apuntó.

