Raphy Pina mostró su grillete de prisión tras ser declarado culpable

“Apenas me conoce y no se imagina lo que uno haría por protegerlos. Cuiden de sus familias que ‘hasta los buenos’ le incomoda la felicidad ajena. La mirada que me sigue dando fuerzas”, expresó Raphy en el post.

Cabe mencionar que debido a los dos cargos de los que fue hallado culpable, por posesión ilegal de armas de fuego y posesión de arma automática, Pina podría obtener una pena de hasta 20 años en prisión.