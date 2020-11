Ozuna participará en la próxima película de Tom y Jerry

El primer tráiler ya se encuentra publicado en la cuenta de Instagram llamada tom and Jerry, el cual ya tiene más de 35.068 millones de reproducciones. La historia se centra en ambos personajes, los cuales fueron expulsados de su vivienda y no les quedó de otra que hospedarse en uno de los mejores hoteles de New York.

El reparto de la película también contará con la presencia de los artistas: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong. Por otro lado, Ozuna ya ha tenido experiencia en películas, como las cintas dominicanas Qué León, la cual fue estrenada en el 2018 y Los Leones en el 2019, enla que interpretó a José Miguel León.

Igualmente, el puertorriqueño tuvo participación en la novena y próxima película de la saga de Rápido y Furioso, que se espera que se estrene en los cines a finales de mayo de 2021