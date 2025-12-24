Inspeccionan los restos tras accidente aéreo en Turquía que mató al jefe del ejército libio

El jet privado que transportaba al general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, a otros cuatro oficiales y a tres miembros de la tripulación se estrelló en Turquía el martes después de despegar de la capital, Ankara, matando a todos a bordo. Funcionarios libios dijeron que la causa del accidente fue un fallo técnico del avión.

La delegación libia viajaba de regreso a Trípoli después de mantener conversaciones de defensa de alto nivel en Ankara destinadas a impulsar la cooperación militar entre los dos países.

El primer ministro libio, Abdul-Hamid Dbeibah, confirmó las muertes y describió lo ocurrido como un "accidente trágico" y una "gran pérdida" para Libia en una publicación en Facebook.

Al-Haddad era el comandante militar de mayor rango en el oeste de Libia y jugó un papel crucial en los esfuerzos en curso, mediado por la ONU, para unificar el ejército de Libia, que se ha dividido, al igual que otras instituciones del país.

Los otros cuatro oficiales que murieron en el accidente fueron el general Al-Fitouri Ghraibil, jefe de las fuerzas terrestres de Libia, el general de brigada Mahmoud Al-Qatawi, quien dirigía la autoridad de fabricación militar, Mohammed Al-Asawi Diab, asesor del jefe de Estado Mayor, y Mohammed Omar Ahmed Mahjoub, fotógrafo militar de la oficina del jefe de estado mayor.

Las identidades de los tres miembros de la tripulación no fueron divulgadas de inmediato.

Funcionarios turcos dijeron que el jet privado tipo Falcon 50 despegó del aeropuerto de Esenboga en Ankara a las 8:30 de la tarde y que se perdió el contacto unos 40 minutos después. El avión notificó a control de tráfico aéreo de una falla eléctrica y solicitó un aterrizaje de emergencia. La aeronave fue redirigida de regreso a Esenboga, donde comenzaron los preparativos para su aterrizaje.

Sin embargo, el avión desapareció del radar mientras descendía para el aterrizaje de emergencia, dijo la oficina de comunicaciones presidenciales de Turquía.

Los restos fueron encontrados cerca del pueblo de Kesikkavak, en Haymana, un distrito a unos 70 kilómetros (aproximadamente 43,5 millas) al sur de Ankara.

En Haymana, la policía de gendarmería acordonó el área donde se estrelló el avión, mientras que la agencia de gestión de desastres de Turquía, AFAD, estableció un centro de coordinación móvil, informó la Agencia Anadolu, administrada por el estado. Se desplegaron vehículos especializados, como ambulancias con orugas, debido al terreno fangoso.

Anadolu dijo que se espera que el Ministro del Interior, Ali Yerlikaya, visite el sitio junto con los fiscales asignados para liderar la investigación.

También se esperaba que Libia enviara un equipo a Ankara para trabajar con las autoridades turcas que investigan el accidente.

Mientras estaba en Ankara, al-Haddad se reunió con el ministro turco de Defensa, Yasar Guler, y otros funcionarios.

Libia se sumió en el caos después de que el levantamiento del país en 2011 derrocara y matara al dictador de larga data Moammar Gadhafi. El país se dividió, con gobiernos rivales en el este y el oeste, respaldadas por una serie de milicias rebeldes y gobiernos extranjeros.

Turquía ha sido aliada del gobierno de Libia en el oeste, pero recientemente ha tomado medidas para mejorar los lazos con el gobierno basado en el este también.

La visita del martes por parte de la delegación libia se produjo un día después de que el parlamento de Turquía aprobara extender el mandato de las tropas turcas que sirven en Libia por dos años. Turquía desplegó tropas tras un acuerdo de cooperación de seguridad y militar de 2019 que se alcanzó entre Ankara y el gobierno con sede en Trípoli.

__

Abuelgasim informó desde El Cairo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP