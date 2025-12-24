americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Inspeccionan los restos tras accidente aéreo en Turquía que mató al jefe del ejército libio

ANKARA, Turquía (AP) — Los equipos de búsqueda y recuperación redoblaron el miércoles su trabajo en el sitio de un accidente aéreo que mató al jefe militar de Libia y a otros funcionarios de alto nivel, trabajando para asegurar el área y localizar las grabadoras de vuelo de la aeronave después de una noche de fuertes lluvias y niebla, informó la agencia estatal de noticias de Turquía.

El jet privado que transportaba al general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, a otros cuatro oficiales y a tres miembros de la tripulación se estrelló en Turquía el martes después de despegar de la capital, Ankara, matando a todos a bordo. Funcionarios libios dijeron que la causa del accidente fue un fallo técnico del avión.

La delegación libia viajaba de regreso a Trípoli después de mantener conversaciones de defensa de alto nivel en Ankara destinadas a impulsar la cooperación militar entre los dos países.

El primer ministro libio, Abdul-Hamid Dbeibah, confirmó las muertes y describió lo ocurrido como un "accidente trágico" y una "gran pérdida" para Libia en una publicación en Facebook.

Al-Haddad era el comandante militar de mayor rango en el oeste de Libia y jugó un papel crucial en los esfuerzos en curso, mediado por la ONU, para unificar el ejército de Libia, que se ha dividido, al igual que otras instituciones del país.

Los otros cuatro oficiales que murieron en el accidente fueron el general Al-Fitouri Ghraibil, jefe de las fuerzas terrestres de Libia, el general de brigada Mahmoud Al-Qatawi, quien dirigía la autoridad de fabricación militar, Mohammed Al-Asawi Diab, asesor del jefe de Estado Mayor, y Mohammed Omar Ahmed Mahjoub, fotógrafo militar de la oficina del jefe de estado mayor.

Las identidades de los tres miembros de la tripulación no fueron divulgadas de inmediato.

Funcionarios turcos dijeron que el jet privado tipo Falcon 50 despegó del aeropuerto de Esenboga en Ankara a las 8:30 de la tarde y que se perdió el contacto unos 40 minutos después. El avión notificó a control de tráfico aéreo de una falla eléctrica y solicitó un aterrizaje de emergencia. La aeronave fue redirigida de regreso a Esenboga, donde comenzaron los preparativos para su aterrizaje.

Sin embargo, el avión desapareció del radar mientras descendía para el aterrizaje de emergencia, dijo la oficina de comunicaciones presidenciales de Turquía.

Los restos fueron encontrados cerca del pueblo de Kesikkavak, en Haymana, un distrito a unos 70 kilómetros (aproximadamente 43,5 millas) al sur de Ankara.

En Haymana, la policía de gendarmería acordonó el área donde se estrelló el avión, mientras que la agencia de gestión de desastres de Turquía, AFAD, estableció un centro de coordinación móvil, informó la Agencia Anadolu, administrada por el estado. Se desplegaron vehículos especializados, como ambulancias con orugas, debido al terreno fangoso.

Anadolu dijo que se espera que el Ministro del Interior, Ali Yerlikaya, visite el sitio junto con los fiscales asignados para liderar la investigación.

También se esperaba que Libia enviara un equipo a Ankara para trabajar con las autoridades turcas que investigan el accidente.

Mientras estaba en Ankara, al-Haddad se reunió con el ministro turco de Defensa, Yasar Guler, y otros funcionarios.

Libia se sumió en el caos después de que el levantamiento del país en 2011 derrocara y matara al dictador de larga data Moammar Gadhafi. El país se dividió, con gobiernos rivales en el este y el oeste, respaldadas por una serie de milicias rebeldes y gobiernos extranjeros.

Turquía ha sido aliada del gobierno de Libia en el oeste, pero recientemente ha tomado medidas para mejorar los lazos con el gobierno basado en el este también.

La visita del martes por parte de la delegación libia se produjo un día después de que el parlamento de Turquía aprobara extender el mandato de las tropas turcas que sirven en Libia por dos años. Turquía desplegó tropas tras un acuerdo de cooperación de seguridad y militar de 2019 que se alcanzó entre Ankara y el gobierno con sede en Trípoli.

__

Abuelgasim informó desde El Cairo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Destacados del día

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter