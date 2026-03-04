Inquieta a especialistas del Renacimiento la atribución de un busto a Miguel Ángel

El busto esculpido en la Basílica de Santa Inés Extramuros, en Roma, el miércoles 4 de marzo de 2026, que, según nuevos estudios de la investigadora italiana Valentina Salerno, podría reatribuirse a Miguel Ángel Buonarroti. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

Las afirmaciones no verificadas de Valentina Salerno han generado inquietud entre especialistas del Renacimiento, sobre todo porque un boceto reciente de un pie que fue atribuido a Miguel Ángel —pero que algunos cuestionaron, por considerarlo una copia— se vendió hace poco en 27,2 millones de dólares en una subasta de Christie’s.

Dado lo que está en juego, y el planteamiento de Salerno de que varias obras adicionales pueden atribuirse ahora a Miguel Ángel a partir de la investigación documental que ella ha realizado, muchos expertos de primer nivel han declinado hacer comentarios.

Salerno ha publicado su teoría en el sitio comercial academia.edu —una red social que utilizan académicos y que no está sometida a revisión por sus pares—, y anunció el primer “redescubrimiento” en una conferencia de prensa el miércoles.

Las afirmaciones han atraído quizá más atención de la habitual, dado que el Vaticano pareció, al menos en un principio, interesarse en ellas. El viernes se cumple el 550º aniversario del nacimiento de Miguel Ángel y hay varias exposiciones, conferencias y conmemoraciones que están reavivando la atención sobre su genio y su legado.

El Ministerio de Cultura fue invitado a participar en la conferencia de prensa de Salerno y no lo hizo, señaló el abad de la orden que administra la iglesia, el padre Franco Bergamin. La unidad de arte de la fuerza de los Carabinieri se negó a pronunciarse sobre la autenticidad de la estatua, pero indicó que está bajo protección. Ahora un letrero plastificado acompaña a la escultura: “Alarma activada”, dice.

“Esperamos que este bien, que pertenece a nuestro patrimonio cultural independientemente de si puede atribuirse a Miguel Ángel Buonarroti o no, forme parte del patrimonio nacional que tenemos la responsabilidad de defender”, manifestó el teniente coronel Paolo Salvatori.

“Pruebas documentales sobre esto”

Miguel Ángel Buonarroti, que vivió entre 1475 y 1564, creó algunas de las obras más espectaculares del Renacimiento: la imponente estatua del David en Florencia y la delicada Piedad en la Basílica de San Pedro; el techo de la Capilla Sixtina y el fresco de “El Juicio Final” detrás del altar de la capilla. Salerno dice ahora que ha localizado otra: un busto de Cristo en la Basílica de Sant’Agnese Fuori le Mura, catalogado por el Ministerio de Cultura de Italia como anónimo de la escuela romana del siglo XVI.

No es la primera en sostenerlo. En 1996, William Wallace, experto en Miguel Ángel, escribió un artículo en ArtNews sobre la historia bien documentada de atribuir erróneamente obras a Miguel Ángel. Citaba al autor francés Stendhal del siglo XIX, quien escribió que en la iglesia de Sant’Agnese “notamos una cabeza del Salvador que juraría que es de Miguel Ángel”.

“A pesar del juramento de Stendhal, la cabeza nunca se ha tomado en serio, y hoy en día ni siquiera aparecería en un catálogo razonado bajo ‘atribuciones rechazadas’”, escribió Wallace.

Salerno plantea que varios documentos de los primeros siglos tras la muerte de Miguel Ángel atribuyen correctamente la obra al artista, pero que en 1984 una académica la desacreditó —de manera errónea, a juicio de ella— y desde entonces ha permanecido con una atribución errónea.

“Yo he aportado y seguiré aportando —eso espero, porque la investigación continúa— toda una serie de pruebas documentales sobre esto”, expresó. “Habrá expertos en el campo que realizarán sus propias investigaciones. Hasta la fecha, podemos decir que, según los documentos, el objeto se atribuye a Miguel Ángel”.

Planteó que el busto se modeló a partir del amigo íntimo de Miguel Ángel, Tomaso De’ Cavalieriis, y que formaba parte de la gran herencia artística que Miguel Ángel dejó a sus amigos y alumnos cuando murió. Salerno indicó que llegó a esa conclusión al rastrear testamentos, inventarios y documentos notariales conservados en archivos eclesiásticos y estatales, así como en los archivos de cofradías romanas a las que pertenecían Miguel Ángel y sus alumnos.

Salerno, actriz y autora de ficción, no tiene título universitario ni experiencia en historia del arte. Ha dicho que llegó a la investigación “por casualidad” cuando se propuso escribir una novela sobre Miguel Ángel hace 10 años.

Según su investigación publicada en academia.edu, Salerno halló indicios de un “pacto de indisolubilidad” secreto entre algunos de los alumnos de Miguel Ángel y sus herederos para conservar las obras del artista tras su muerte. El pacto incluía la existencia, hasta entonces desconocida, de una cámara cuyas cerraduras sólo podían abrirse con tres llaves, en manos de tres alumnos distintos, afirmó.

El Vaticano toma nota

La investigación de Salerno llamó la atención del cardenal Mauro Gambetti, quien dirige la Basílica de San Pedro. Él designó a Salerno y al mentor de ella para un comité científico formado en 2025 con el fin de debatir una posible exhibición en el Vaticano para conmemorar el aniversario del nacimiento de Miguel Ángel.

Aún no ha surgido nada del trabajo del comité. Sus miembros han restado importancia a la relevancia del trabajo de Salerno, o se han negado a hablar de ello.

Algunos expresaron sorpresa de que ella haya sido incluida en un comité integrado por algunos de los principales especialistas del Renacimiento y de Miguel Ángel del mundo, entre ellos Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos; Hugo Chapman, curador de dibujos italianos y franceses, de 1400 a 1800, en el Museo Británico; y Wallace, profesor de historia del arte en la Universidad Washington en San Luis.

Jatta se distanció del comité del Vaticano cuando The Associated Press la contactó, al señalar que fue nombrada para integrarlo, pero que se trataba de un proyecto de Gambetti.

El Museo Británico declinó poner a Chapman a disposición para hacer comentarios. La oficina de Gambetti no respondió a una solicitud. Otros miembros del comité declinaron comentar.

Wallace le dijo a la AP que la metodología de Salerno era sólida, e hizo notar que en Europa existe una fuerte tradición de investigadores sin credenciales formales que realizan un trabajo serio. Indicó que estaba de acuerdo con su tesis de que Miguel Ángel no destruyó sus obras en un incendio, una creencia común en su momento que los especialistas han desmentido desde hace años. En cambio, concordó con Salerno en que Miguel Ángel confió lo que quedaba de sus obras en sus últimos años a sus alumnos para que concluyeran sus proyectos.

Pero Wallace discrepa de la conclusión de Salerno de que un enorme tesoro de Miguel Ángel fue ocultado —y que, por lo tanto, está listo para nuevos hallazgos—, al sostener que Miguel Ángel simplemente ya no producía tanto en los últimos años de su vida. En ese momento, Miguel Ángel supervisaba seis proyectos arquitectónicos en Roma. Los dibujos que realizó eran bocetos para resolver problemas técnicos en la obra, y probablemente no sobrevivieron porque eran meros “dibujos de trabajo”, explicó.

Wallace coincidió en que la existencia de una cámara secreta que sólo puede abrirse con tres llaves es una novedad. Pero señaló que una investigación académica adecuada exigiría que Salerno transcribiera los documentos y permitiera un proceso de revisión por pares, algo que Salerno ha dicho que hará.

Italia no es ajena a afirmaciones de nuevos hallazgos sobre artistas antiguos: falsificaciones, fraudes y nuevos “descubrimientos” de obras de Modigliani y de otros artistas son una ocurrencia habitual en los círculos de la historia del arte.

“Creo que conté 45 atribuciones a Miguel Ángel desde 2000, y no hay ni una sola que se pueda recordar o mencionar, pero todas y cada una llegaron con el titular: ‘El mayor descubrimiento de la época’, (o) ‘Cambiará todo lo que pensamos sobre Miguel Ángel’”, comentó Wallace. “Y luego, cinco años después, ni siquiera podemos recordar qué era”.

