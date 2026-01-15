americateve

Inicia juicio en Gambia contra líder de escuadrón de la muerte de la era Jammeh

BANJUL, Gambia (AP) — Un tribunal de Gambia abrió el jueves el juicio de uno de los líderes del notorio escuadrón de la muerte del exdictador Yahya Jammeh.

Sanna Manjang, quien encabezaba una temida unidad paramilitar llamada los "Junglers" bajo el mando de Jammeh, está acusado por los fiscales del Estado de dos cargos de asesinato que datan de 2006. Él niega los cargos.

A la unidad paramilitar se le acusa de cometer arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Algunos de sus miembros que testificaron ante la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparaciones del país, creada después del mandato de Jammeh en 2017, dijeron que actuaron bajo la dirección del expresidente.

Jammeh fue obligado a dimitir tras una derrota electoral que puso fin a su mandato de 22 años. Se había negado a reconocer la victoria de su oponente, lo que provocó una amenaza de acción militar por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.

Manjang huyó a Senegal en 2017 y fue arrestado en noviembre pasado en Casamance, al sur de Senegal, tras una operación conjunta de ambos países.

Según el acta de acusación, Manjang es acusado de los asesinatos de dos hombres identificados en los documentos como Kajali Jammeh y Samba Wurry.

El abogado de Manjang dijo que la ley bajo la cual fue acusado ha sido derogada, pero los fiscales del Estado replicaron que los crímenes se cometieron en 2006 cuando el código penal aún estaba en vigor.

La próxima audiencia del tribunal es el 9 de febrero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

