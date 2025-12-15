americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Inicia juicio contra jueza de Wisconsin acusada de ayudar a inmigrante

MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — La fiscalía reprodujo el lunes una grabación de audio como parte de su intento por demostrar al jurado que una jueza de Wisconsin sabía lo que estaba en juego la primavera pasada, cuando le indicó a un inmigrante que saliera por una puerta privada ante la presencia de agentes federales que buscaban arrestarlo.

"Yo asumiré la responsabilidad", dijo la jueza del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, a su reportero judicial mientras discutían quién ayudaría a Eduardo Flores Ruiz, según el audio de la sala del tribunal.

Dugan enfrenta un juicio por obstrucción y ocultamiento, una consecuencia extraordinaria de la batida migratoria del presidente Donald Trump.

No se discute que Dugan le instruyó a Flores Ruiz a salir de su sala de audiencias por una puerta privada después de que les pidió a los agentes de inmigración que hablaran con el juez principal sobre el intento de arresto del hombre. La puerta conducía a un corredor público en el juzgado.

Mientras los agentes no estaba, Dugan fijó a toda prisa una nueva fecha de audiencia para Flores Ruiz y le dijo que podía presentarse por videoconferencia, de acuerdo con la grabación. Flores Ruiz enfrentaba un delito menor de agresión.

"No esperaban que una jueza, juramentada para defender la ley, dividiera a su equipo de arresto y obstaculizara sus esfuerzos para hacer su trabajo", dijo el fiscal federal adjunto Keith Alexander al jurado en el tribunal federal en Milwaukee.

Flores Ruiz, de 31 años, fue arrestado fuera del juzgado después de una persecución a pie. Fue deportado meses después.

El abogado defensor Steven Biskupic aseguró que la jueza no tenía intención de obstruir a los agentes. Añadió que otros agentes que estaban en el pasillo del juzgado decidieron no arrestar a Flores Ruiz cuando salió por la puerta y en su lugar lo persiguieron fuera del tribunal.

"Ahora, después de los hechos, todos quieren culpar a la jueza Dugan", declaró Biskupic al jurado.

Se tiene previsto que el caso del gobierno se extienda al menos hasta el jueves, después de que declaren alrededor de 20 testigos. La primera fue la agente del FBI Erin Lucker, quien explicó un video en el que se pueden ver los corredores traseros del juzgado y a Dugan indicando a los agentes de inmigración que se presenten ante el juez principal Carl Ashley.

La sentencia máxima para el cargo más grave, el de obstrucción, es de cinco años en prisión, aunque los jueces federales tienen un amplio criterio para reducir la pena.

Antes del juicio, la jueza federal Lynn Adelman se negó a desestimar los cargos, asegurando que la inmunidad para Dugan no estaba firmemente establecida.

Los demócratas afirman que Trump busca hacer un ejemplo de Dugan para frenar la oposición judicial a los arrestos de inmigración. Dugan dijo a la policía que ella y su familia encontraron volantes amenazantes en sus hogares después del incidente. El gobierno federal la ha calificado como una jueza activista.

El representante federal republicano Tom Tiffany, un leal simpatizante de Trump que se postuló para gobernador de Wisconsin el próximo año, publicó recientemente en la red social X un llamado a las autoridades a "encerrarla".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter