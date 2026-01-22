Inicia deliberación en caso de mexicano acusado de amenazar a comandante de la Patrulla Fronteriza

Juan Espinoza Martínez, un carpintero de 37 años, fue acusado de un solo cargo de asesinato por encargo en el primer juicio penal derivado de las redadas migratorias en el área de Chicago. La fase de testimonios duró apenas unas horas en un juicio que se ha convertido en la más reciente prueba de la credibilidad del gobierno del presidente Donald Trump en su campaña de operaciones migratorias que se han extendido de lugares como Minnesota y Los Ángeles hasta Maine.

El caso del gobierno gira en torno a los mensajes de Snapchat que Espinoza Martínez le envió a su hermano menor y a un amigo, quien resultó ser un informante del gobierno. Uno de los mensajes decía en parte "10k si terminas con él", acompañado de una fotografía de Gregory Bovino, un comandante de la Patrulla Fronteriza que ha encabezado las agresivas redadas del gobierno, incluida una el año pasado en el área de Chicago.

"Esas palabras no indican que se tratara de una broma", dijo el primer asistente del fiscal federal Jason Yonan a los miembros del jurado durante sus argumentos de cierre. "Esas palabras tienen un significado. No son palabras inocentes e inofensivas".

Pero los abogados de la defensa aseguraron que el gobierno no presentó ninguna evidencia contra Espinoza Martínez, quien envió los mensajes como "chismes del vecindario" después de llegar a casa y relajarse con unas cervezas. No dio seguimiento a los intercambios y su cuenta bancaria tenía apenas unos cuantos dólares.

"Enviar un mensaje sobre un chisme que escuchaste en el vecindario, no es asesinato por encargo", dijo su abogada Dena Singer al jurado. "No es un crimen federal".

De ser declarado culpable, Espinoza Martínez enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión.

La fiscalía acusó a Espinoza Martínez de tener una "fijación y una obsesión" con Bovino y puso como ejemplo otros mensajes donde se expresaba en contra de los operativos.

Espinoza Martínez fue arrestado en octubre en medio de los operativos en el área de Chicago. Las protestas, arrestos y tensos enfrentamientos con agentes de inmigración eran comunes en ese momento en toda la ciudad y sus suburbios, especialmente en La Villita, un vecindario con población mayormente mexicana en donde vivía el acusado.

Espinoza Martínez no testificó en su juicio.

Pero los abogados reprodujeron fragmentos de su entrevista con las autoridades en la que señaló que estaba confundido sobre los cargos y que envió los mensajes sin pensar mucho mientras navegaba por las redes sociales después del trabajo.

"No amenacé a nadie", dijo a los investigadores, alternando entre inglés y español durante la entrevista. "No estoy diciendo que les estaba diciendo que lo hicieran".

Nacido en México, ha vivido en Chicago durante años pero no tiene ciudadanía.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) promocionó el arresto de Espinoza Martínez publicando en redes sociales fotos sin censurar de su rostro, refiriéndose a él como un "depravado" pandillero. Bovino ha dicho que el caso es un ejemplo de los crecientes peligros que enfrentan los agentes federales.

Pero varias demandas federales en Chicago han alimentado el escepticismo sobre las narrativas del DHS. De los aproximadamente 30 casos penales derivados de la Operación Midway Blitz, en alrededor de la mitad de los casos los cargos han sido desestimados o retirados. En una de las denuncias en las que Bovino fue obligado a declarar, un juez federal determinó que mintió bajo juramento, incluida una declaración de supuestas amenazas de pandillas.

A nivel nacional también se han desmoronado decenas de casos penales vinculados a las operaciones de inmigración.

Bovino no testificó en el juicio.

En un principio, la fiscalía se refirió a Espinoza Martínez como un "miembro de alto rango" de los Latin Kings, pero su falta de evidencia llevó a la jueza federal Joan Lefkow a prohibir el testimonio sobre la pandilla en el juicio. Según la denuncia penal, Espinoza Martínez presuntamente envió mensajes a nombre de la pandilla a otros miembros de la pandilla.

Durante el juicio se mencionó el nombre de la pandilla en pocas ocasiones, como cuando Espinoza Martínez aseguró durante su entrevista que no tenía nada que ver con los Latin Kings. Su hermano, Oscar, testificó que tomó los mensajes de Snapchat como una broma y algo que ya había visto en Facebook.

Singer destacó los vacíos en el caso del gobierno, incluyendo la declaración de su primer testigo, Adrián Jiménez.

El hombre de 44 años posee una empresa de construcción y había estado en contacto con Espinoza Martínez a través de Snapchat para hablar de temas laborales. Lo que Espinoza Martínez no sabía es que también había trabajado como informante pagado del gobierno durante varios años y compartió los Snapchats con un investigador federal.

Jiménez, quien sufre de problemas de espalda, caminó lentamente apoyado en una andadera hacia la silla de testigos y necesitó de ayuda para levantarse.

"¿Contratarías para matar a alguien a una persona que sufre tanto dolor y apenas puede caminar?" dijo Singer a los jurados. "Eso no tiene sentido".

