Ingram y Barnes lideran a Raptors en victoria 111-105 sobre Bucks en mala racha

MILWAUKEE (AP) — Brandon Ingram anotó 29 puntos, Scottie Barnes agregó 24 y los Raptors de Toronto vencieron el jueves por la noche 111-105 a unos Bucks de Milwaukee que están en declive.

Scottie Barnes (4) de los Raptors de Toronto lanza ante Bobby Portis (9) de los Bucks de Milwaukee, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Milwaukee. (AP Photo/Aaron Gash) AP

Los Raptors lograron victorias consecutivas como visitantes para recuperarse de una racha de cuatro derrotas. Ganaron 106-96 en Miami el lunes por la noche.

Milwaukee jugó su quinto partido consecutivo sin Giannis Antetokounmpo, ya que el dos veces MVP se recupera de una distensión en el gemelo derecho. Los Bucks también estaban sin Kyle Kuzma debido a una enfermedad. Toronto no contó con RJ Barrett (esguince de rodilla) ni Jakob Poeltl (parte baja de la espalda).

Los Bucks han perdido 12 de sus últimos 15 partidos. Estarán fuera de casa en 11 de sus próximos 14 encuentros, incluyendo cinco consecutivos comenzando el domingo y extendiéndose hasta el 29 de diciembre.

Sandro Mamukelashvili añadió 18 puntos para Toronto. Barnes tuvo 11 rebotes además de sus 24 puntos. Jamal Shead e Immanuel Quickley proporcionaron cada uno diez asistencias.

Bobby Portis anotó 24 puntos, Kevin Porter Jr. 22 y Myles Turner 21 para Milwaukee. Porter también tuvo 13 asistencias y siete pérdidas de balón, mientras que Portis consiguió 12 rebotes.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

