Informe revela que cerca de 1.000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia en Ucrania

NAIROBI, Kenia (AP) — Un nuevo informe de inteligencia de Kenia afirma que alrededor de 1.000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia en Ucrania tras ser engañados con falsas promesas de empleo en Rusia antes de ser enviados a las líneas del frente.

ARCHIVO - Manifestantes sostienen pancartas durante una pequeña protesta organizada por ucranianos, rusos y kenianos contra la invasión rusa de Ucrania, frente a la embajada rusa en Nairobi, Kenia, el sábado 26 de febrero de 2022. (Foto AP, archivo) AP

El informe fue presentado al Parlamento el miércoles por el líder parlamentario Kimani Ichung’wah, quien acusó a funcionarios de la embajada rusa de coludirse con agencias de reclutamiento laboral para engañar a kenianos y hacerles creer que se les darían empleos calificados en Rusia. Señaló que los funcionarios de la embajada rusa les expidieron visas de turista.

La Embajada de Rusia en la capital de Kenia, Nairobi, negó las acusaciones y afirmó en un comunicado el jueves que nunca emitió visas a nadie con la intención de viajar a Rusia para combatir en Ucrania.

“La Federación de Rusia no impide que ciudadanos de países extranjeros se alisten voluntariamente en las fuerzas armadas”, subrayó.

Ichung’wah dijo al Parlamento que el informe del Servicio Nacional de Inteligencia muestra que 89 kenianos estaban en la línea del frente, 39 estaban hospitalizados, 28 estaban desaparecidos en combate, otros habían regresado a casa y al menos uno fue confirmado como muerto. El informe también ofrece detalles sobre las agencias de reclutamiento que presuntamente llevaron a kenianos a Rusia.

Advirtió que cualquier funcionario keniano que trabaje en la embajada del país en Moscú será considerado responsable si se determina que se coludió en el plan.

Decenas de familias kenianas han instado en las últimas semanas al gobierno a regresar a sus seres queridos varados en Rusia; según se alega, algunos fueron obligados a combatir en las líneas del frente y otros están retenidos como prisioneros de guerra en Ucrania.

Reclutas kenianos que han regresado al país han relatado que les prometieron empleos calificados, como electricistas y plomeros. Aseguran que firmaron contratos redactados en ruso y que fueron enviados a combatir con poca o ninguna instrucción militar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia ya había reconocido el problema y pidió a la población tener cuidado.

Dos reclutadores fueron arrestados el año pasado y quedaron en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

