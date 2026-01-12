Influyente ministro de Venezuela dice que avanza proceso para reanudar relación diplomática con EEUU

Compartir en:









Partidarios del expresidente Nicolás Maduro participan en una reunión evangélica organizada por el gobierno para pedir su liberación después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran, en Caracas, Venezuela, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Foto/Cristian Hernández) AP

“Yo aprovecho para aclararlo: se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos, de Estados Unidos en Venezuela”, dijo Cabello en la rueda de prensa semanal del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. “Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro”. Los comentarios de Cabello se produjeron tres días después de que Caracas y Washington anunciaron que evaluarían la posibilidad de reabrir sus embajadas y restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

El anuncio supone un acercamiento luego de la impactante intervención militar estadounidense en el país sudamericano y la captura de Maduro y la de la primera dama, Cilia Flores.

“Ese es el objetivo fundamental, que nos permita a nosotros tener allá (representantes), porque en este momento no tenemos a nadie. (Maduro) está secuestrado allá y no tenemos a nadie salvo los abogados, que no son venezolanos”, insistió Cabello.

Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino de Venezuela.

Como primer paso en este proceso de evaluación de ambos países para reabrir sus sedes diplomáticas una delegación de la administración de Trump llegó el viernes a Venezuela, informó el Departamento de Estado. No hubo detalles de su estadía en el país.

Se trató de un pequeño equipo de diplomáticos y agentes de seguridad que pertenece a la Unidad de Asuntos Venezolanos, que opera desde afuera del país desde que la embajada cerró sus puertas en 2019.

Un comunicado del gobierno venezolano informó por su lado que la delegación estadounidense "realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a las funciones diplomáticas” y “de igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes”, sin precisar la fecha. La administración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que el proceso tiene como propósito “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”. Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero en reemplazo de Maduro ante la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión. FUENTE: AP