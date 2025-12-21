Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano "Girls Gone Bible" reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Jessie Wardarski) AP

"Yo puedo ser ese apoyo entre semana —de lunes a sábado— para darte las cosas prácticas que te hagan sentir que no recorres solo este camino", dijo Megan Ashley, de 35 años, desde el sofá donde graba su podcast "In Totality".

De diversos orígenes, estos influencers hablan abiertamente de todo con su audiencia, desde ansiedades y dudas hasta citas y cultura, profundizando en las complejidades de la Biblia. Los creyentes afirman que los influencers cristianos están galvanizando a los jóvenes que buscan un significado en medio de una cultura que carece de él, en un momento en que años de disminución en la asistencia a las iglesias se han ralentizado.

"Lo que ponen a disposición es una verdad que transforma a las personas", dijo Lecrae Moore, un rapero cristiano y podcaster. "Hay algo que está sucediendo existencialmente —sobrenaturalmente— que no puedo explicar".

Ashley y Moore son dos de media docena de populares influencers que describieron su trabajo para esta historia. Con y sin formación teológica formal, se describen a sí mismos como feligreses que no quieren que sus mensajes se encasillen en etiquetas denominacionales.

Algunos crecieron en la iglesia; otros no, pero comúnmente describen que experimentaron una transformación espiritual que surgió de la adversidad o de un sentido de vacío que atribuyen a los estilos de vida seculares.

"Oye, nosotros también somos dos desastres. Está bien", dijo Arielle Reitsma, de 36 años, coanfitriona del podcast "Girls Gone Bible", el cual recibe más de un millón de transmisiones cada mes.

Conectando en línea y en persona

Estos podcasters expertos en algoritmos encajan cómodamente en una larga tradición de celebridades cristianas, dijo Zachary Sheldon, profesor de medios, religión y cultura en la Universidad de Baylor, quien mencionó al televangelista Billy Graham como un ejemplo. Trabajando de manera independiente, pueden captar audiencias con mayor facilidad que las congregaciones establecidas y los medios de comunicación.

"Exponer a las personas a la fe y desafiarlas a hacer preguntas y buscar algo más" es algo realmente bueno, dijo Sheldon. Pero destacó "peligros potenciales de otorgarles demasiada autoridad en función de su fama y su destreza en el manejo de las redes sociales".

Estos influencers fomentan la asistencia a la iglesia y hablan de llegar a una variedad de personas, incluidas aquellas que han estado particularmente desconectadas de la religión, lo cual, según las encuestas, es un número creciente de jóvenes estadounidenses. Sólo el 41% de las personas de entre 18 y 35 años que fueron encuestadas en 2023-24 señalaron que creen firmemente en Dios, frente al 65% en 2007, según el Pew Research Center.

"La gente tiene hambre espiritual, hambre emocional, y creo que, por primera vez... la gente está encontrando a Jesús incluso a través de plataformas en línea, y se están dando cuenta de que esta es la verdadera vida y plenitud", subrayó Angela Halili, de 29 años y coanfitriona de Reitsma.

El dúo ahora atrae a multitudes en vivo desde que comenzó el podcast hace más de dos años. Durante un evento en Atlanta advirtieron a cientos de fanáticos sobre la idolatría al trabajo o a las relaciones. Con Biblia en mano, relataron sus días como actrices de Hollywood luchando contra la adicción, el desamor y los trastornos de salud mental. Halili afirmó que Dios les trajo "una sanación radical", y quieren que sus oyentes sepan que Dios también puede realizar "milagros" en sus vidas.

Después, abrazaron y oraron con las personas en la audiencia, donde Anna Williams, de 17 años, dijo que las considera "una hermana mayor".

La vida cristiana no es fácil, pero vale la pena

Incluso mientras promueven principios bíblicos como guía hacia la verdadera felicidad, los influencers aseguran que ser cristiano puede ser difícil.

Dios "hace que todo sea mejor, pero eso no siempre llega de la manera que pensamos que va a llegar", dijo la anfitriona de "In Totality", Ashley.

Su obsesión actual, que enseña con fervor, es un pasaje bíblico sobre la vida como un sacrificio. Dios pide a las personas que renuncien a ciertos deseos y comportamientos para que puedan acercarse más a Él, afirma Ashley. Añadió que su intensidad creció después de un encuentro sanador con la "severidad" de Dios como una madre soltera y recién divorciada acosada por pensamientos suicidas y la depresión.

Temas bíblicos, problemas cotidianos, desafíos más pesados y asuntos como la crianza y la cultura negra son parte de "With the Perrys", un podcast dirigido por una pareja de autores y artistas de palabra hablada, quienes también dirigen una marca de ropa urbana.

"Es el todo —¿cómo hacemos todas estas cosas en esta carne extraña y este mundo extraño?" dijo Jackie Hill Perry, de 36 años.

Es una reconocida oradora que busca obtener su título en seminario y escribió un libro sobre dejar atrás las relaciones del mismo sexo. Ella y su esposo Preston Perry, de 39 años, comenzaron con el podcast en 2019. Los seguidores ya se identificaban con los debates teológicos de Perry y su historia de crecer en medio de la pobreza y la violencia antes de encontrar la fe y convertirse en evangelista cristiana.

"Dios nos llama a agitar las aguas a veces, a hablarle a la cultura", dijo Perry.

En un episodio reciente, los Perry instaron a sus oyentes a ser honestos con Dios sobre la dificultad de confiar en Él. A través de la oración enfocada, la obediencia y la lectura de la Biblia, Dios trae paz duradera, respuestas y crecimiento en medio de circunstancias difíciles, afirman, pero esto requiere más que soluciones rápidas como el sexo.

Con tan sólo 22 años, Bryce Crawford enseña capítulos de la Biblia en su podcast del mismo nombre y publica videos de sí mismo hablando con personas sobre el cristianismo en desfiles del Orgullo, el festival contracultural Burning Man y en un templo satánico.

En lugar de gritar "arrepiéntete", el evangelismo callejero de Crawford busca cambiar mentalidades a través de la amabilidad. Sus seguidores señalan que se sienten atraídos por su comportamiento empático pero audaz al presentar puntos de vista en contra de estilos de vida como el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Mi problema con 'arrepiéntete o arde en el infierno' es que la gente se frustra porque no sabe por qué les dices eso", comentó Crawford, quien afirma que estuvo sumamente ansioso y amargado con Dios hasta que Dios lo sanó en un Waffle House. "Nuestras tácticas han sido conversaciones uno a uno, escuchando con calma, haciendo preguntas porque nos importan, y en eso explicando nuestra cosmovisión".

Los desafíos del cristianismo en línea

Estos influencers reconocen que el cristianismo en línea tiene sus desafíos.

Un enfoque excesivo en el drama en línea y las creencias más esotéricas del cristianismo pueden pasar por alto lo básico, como el amor y el sacrificio de Cristo, dijo Hill Perry. Le preocupa que "simplemente hablar de gentileza o respeto o amabilidad o paciencia pueda ser aburrido" para la gente.

Y las profundas divisiones políticas y culturales entre los cristianos también salen a relucir en internet.

Por ejemplo, Halili y Reitsma recibieron críticas por aprovechar la oportunidad de orar en un mitin previo a la investidura del presidente Donald Trump. Los Perry han sido criticados por conservadores por hablar sobre la brutalidad policial y la injusticia racial, y por liberales, por expresar oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto.

Algunos seguidores dicen que estos influencers ofrecen una bienvenida alternativa a los pastores formales con los que crecieron, que hablaban de Dios como una deidad lejana que los rechazaría por romper demasiadas reglas.

"Realmente necesitaba a alguien que fuera una mujer negra joven retratando algo que no fuera súper tradicional", dijo Olivia Singleton, de 24 años. Está involucrada con su iglesia y le gusta su pastor, pero siente que estos influencers son como "una más de las chicas...".

