Inflación cae en Bolivia tras las asunción de Paz, pero la economía sigue en terapia

La inflación en noviembre fue de 0,40%, la más baja del año, debido a “disminución en el tipo de cambio del dólar” y la reducción de precios de algunos alimentos, dijo el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Mucha gente ha sacado los dólares que tenía ahorrados y los ha puesto en el mercado induciendo a una baja en la cotización, según el analista económico Gonzalo Chávez.

Paz eliminó algunos impuestos para atraer inversiones, anunció una reducción del 30% del gasto público y dijo que dará prioridad al pago de deudas, lo que sumado al giro político hacia la centroderecha ha derivado en una baja sostenida del dólar que había más que duplicado su precio en el mercado paralelo, según varios informes.

En sus primeros días en el gobierno Paz cuestionó la herencia económica de 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y dijo que dejó una millonaria corrupción que alcanza a los 16.000 millones de dólares.

La situación del país es crítica por una combinación de la inflación con una caída de la economía de 2,40% en el primer semestre. El déficit fiscal está en torno del 10% del Producto Interno Bruto, según el presidente del Banco Central, David Espinoza.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que las medidas de fondo —como la eliminación del subsidio a los combustibles que consume más de 2.500 millones de dólares al año— se conocerán en el primer trimestre de 2026. Paz anticipó una reducción gradual.

El proceso de estabilización debe centrarse en reducir de manera drástica el déficit fiscal, normalizar el suministro de carburantes, cerrar la brecha cambiaria y estabilizar el mercado de divisas, asegurando el acceso del público a dólares, según un reciente informe sobre la economía de la privada Fundación Milenio. FUENTE: AP