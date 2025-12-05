americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Inflación cae en Bolivia tras las asunción de Paz, pero la economía sigue en terapia

LA PAZ, Bolivia (AP) — La inflación en Bolivia registró una caída en noviembre, el primer mes del mandato del centroderechista Rodrigo Paz, pero la tasa acumulada en el año ronda el 20% mientras se esperan los ajustes que aplicará el mandatario para sacar el país de la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas.

La inflación en noviembre fue de 0,40%, la más baja del año, debido a “disminución en el tipo de cambio del dólar” y la reducción de precios de algunos alimentos, dijo el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Mucha gente ha sacado los dólares que tenía ahorrados y los ha puesto en el mercado induciendo a una baja en la cotización, según el analista económico Gonzalo Chávez.

Paz eliminó algunos impuestos para atraer inversiones, anunció una reducción del 30% del gasto público y dijo que dará prioridad al pago de deudas, lo que sumado al giro político hacia la centroderecha ha derivado en una baja sostenida del dólar que había más que duplicado su precio en el mercado paralelo, según varios informes.

En sus primeros días en el gobierno Paz cuestionó la herencia económica de 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y dijo que dejó una millonaria corrupción que alcanza a los 16.000 millones de dólares.

La situación del país es crítica por una combinación de la inflación con una caída de la economía de 2,40% en el primer semestre. El déficit fiscal está en torno del 10% del Producto Interno Bruto, según el presidente del Banco Central, David Espinoza.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que las medidas de fondo —como la eliminación del subsidio a los combustibles que consume más de 2.500 millones de dólares al año— se conocerán en el primer trimestre de 2026. Paz anticipó una reducción gradual.

El proceso de estabilización debe centrarse en reducir de manera drástica el déficit fiscal, normalizar el suministro de carburantes, cerrar la brecha cambiaria y estabilizar el mercado de divisas, asegurando el acceso del público a dólares, según un reciente informe sobre la economía de la privada Fundación Milenio.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter