Infielder surcoreano Sung-mun Song y Padres cierran contrato de 15 millones por cuatro años

Song recibirá un bono por firmar de un millón en dos pagos iguales, en 30 días y el 15 de enero de 2027, y salarios de 2,5 millones el próximo año, tres millones en 2027 y 3,5 millones en 2028.

El acuerdo de Song incluye una opción de jugador de cuatro millones para 2029 y una opción mutua de siete millones para 2030 con una cláusula de rescisión de un millón.

Si Song gana un premio al Novato del Año, su salario en la temporada siguiente aumentaría en un millón. Si termina entre los cinco primeros en la votación para el Jugador Más Valioso, su salario en todos los años restantes del contrato aumentaría en un millón cada uno.

Será agente libre al final del contrato, y el equipo pagará por un intérprete y boletos de avión de ida y vuelta desde Corea del Sur.

Song bateó para .315 con un récord personal de 26 jonrones y 90 carreras impulsadas este año para los Kiwoom Heroes de Corea del Sur. Principalmente un tercera base, el bateador zurdo de 29 años tiene un promedio de .284 con 80 cuadrangulares y 454 carreras impulsadas en nueve temporadas con Nexen (2015, 2017-19) y Kiwoom (2021-25).

Bajo el acuerdo de publicación de la MLB con la Liga de Béisbol de Corea, los Padres pagarán a los Kiwoom Heroes una tarifa de publicación de tres millones. San Diego debería pagar una tarifa suplementaria del 15% de cualquier aumento activado.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP