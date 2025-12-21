americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Infielder surcoreano Sung-mun Song y Padres cierran contrato de 15 millones por cuatro años

El jugador de cuadro surcoreano Sung-mun Song y los Padres de San Diego acordaron el domingo un contrato de cuatro años por 15 millones de dólares.

Song recibirá un bono por firmar de un millón en dos pagos iguales, en 30 días y el 15 de enero de 2027, y salarios de 2,5 millones el próximo año, tres millones en 2027 y 3,5 millones en 2028.

El acuerdo de Song incluye una opción de jugador de cuatro millones para 2029 y una opción mutua de siete millones para 2030 con una cláusula de rescisión de un millón.

Si Song gana un premio al Novato del Año, su salario en la temporada siguiente aumentaría en un millón. Si termina entre los cinco primeros en la votación para el Jugador Más Valioso, su salario en todos los años restantes del contrato aumentaría en un millón cada uno.

Será agente libre al final del contrato, y el equipo pagará por un intérprete y boletos de avión de ida y vuelta desde Corea del Sur.

Song bateó para .315 con un récord personal de 26 jonrones y 90 carreras impulsadas este año para los Kiwoom Heroes de Corea del Sur. Principalmente un tercera base, el bateador zurdo de 29 años tiene un promedio de .284 con 80 cuadrangulares y 454 carreras impulsadas en nueve temporadas con Nexen (2015, 2017-19) y Kiwoom (2021-25).

Bajo el acuerdo de publicación de la MLB con la Liga de Béisbol de Corea, los Padres pagarán a los Kiwoom Heroes una tarifa de publicación de tres millones. San Diego debería pagar una tarifa suplementaria del 15% de cualquier aumento activado.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter