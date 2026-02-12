Infantino y Ceferin califican acuerdo para acabar la Superliga como victoria del fútbol

Los jugadores del Real Madrid posan para una foto previo al partido contra Valencia en la Liga española, el domingo 8 de febrero de 2026, en Valencia. (AP Foto/Francisco Macía) AP

A su vez, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin celebró el consenso como una victoria para el fútbol.

Sus comentarios se produjeron durante el Congreso de la UEFA en Bélgica el jueves, un día después de que el fin de la Superliga quedara sentenciado con un acuerdo de principios entre el Real Madrid y la UEFA.

El Madrid, 15 veces campeón de Europa, y su presidente, Florentino Pérez, habían quedado aún más aislados después de que el Barcelona se retirara formalmente de la Superliga.

"Ayer, escuchamos la gran noticia sobre el acuerdo entre la UEFA, la EFC (Clubes Europeos de Fútbol) y el Real Madrid”, dijo Infantino.

Felicitó a Ceferin, al líder de la EFC Nasser al-Khelaifi y a Pérez por haber alcanzado el acuerdo.

“Me gustaría pedirles que aplaudan a Aleksander, a Nasser y a Florentino. Porque el fútbol gana cuando nos unimos”, sostuvo.

En el pasado, a Infantino se le acusó de ser cómplice en la formación de los planes de ruptura de los clubes de élite de Europa, antes de negar tardíamente que hubiera conspirado con los rebeldes tras meses de silencio.

Ceferin expresó que estaba “muy feliz” de que el Madrid y el Barcelona “volvieran a unirse a la familia”.

“Sinceramente, todos estábamos cansados de estas disputas. Tuvimos algunos desacuerdos con el presidente del Real Madrid, pero quiero ser claro: nunca perdimos el respeto por nosotros mismos, entre nosotros, y nunca perdimos el amor por el juego", dijo Ceferin. "Y quiero ser aún más claro: el único ganador de esta situación es el fútbol, nadie más”.

Ceferin indicó que el “liderazgo” de Al-Khelaifi “ha sido fundamental para convertir el diálogo en una dirección de viaje compartida, así que muchas gracias por eso”.

El Madrid y el Barcelona ganaron un fallo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo contra la UEFA, organizadora de la Liga de Campeones, hace más de dos años, pero ningún club nuevo se presentó públicamente para sumarse al proyecto de ruptura, que no tenía un camino claro para prosperar.

El acuerdo del miércoles entre el Madrid, la UEFA y el influyente grupo EFC indicó que se pactaron principios que “también servirán para resolver sus disputas legales”.

Fue anunciado en la víspera del congreso anual de la UEFA, que agrupa a 55 federaciones miembro, en Bruselas.

El Madrid había estado a la cabeza de 12 clubes españoles, italianos e ingleses que desafiaron a la UEFA en abril de 2021 al lanzar una Superliga disidente que esperaba comenzar a competir con 20 equipos. Pero el proyecto se derrumbó en 48 horas en medio de una fuerte reacción en Inglaterra por parte de los aficionados y del gobierno, que amenazó con legislar para proteger la estructura tradicional del fútbol europeo.

Entradas accesibles para los aficionados

En un momento de duras críticas por los altos precios de las entradas para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, Ceferin prometió mantener el fútbol en Europa como un “juego para la gente, no una herramienta de poder”. Afirmó que la UEFA sigue firmemente comprometida con una política de entradas accesibles para los aficionados.

“Esto será más visible en la Eurocopa 2028. Donde principios justos y transparentes, no algoritmos de precios, pongan a los aficionados en primer lugar", afirmó. “No dejaremos a las familias fuera por los precios, no convertiremos la lealtad en un lujo”.

