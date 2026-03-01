americateve

Infantino sugiere expulsar a jugadores por taparse la boca en una confrontación

CARDIFF, Gales (AP) — El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, planteó la posibilidad de que se muestren tarjetas rojas a los jugadores que se cubran la boca cuando tengan una confrontación con sus rivales.

Vinicius Junior, del Real Madrid, discute después de marcar el gol de su equipo en el partido de fútbol de la Liga de Campeones entre SL Benfica y Real Madrid, el martes 17 de febrero de 2026, en Lisboa, Portugal. (AP Foto/Pedro Rocha)
El tema cobró relevancia en las últimas semanas después de que el jugador del Real Madrid Vinicius Junior afirmara que fue insultado de forma racista por el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, durante un partido de la Liga de Campeones.

Prestianni, quien niega las acusaciones, se acercó al brasileño Vinicius mientras se cubría la boca con su camiseta durante la victoria del Madrid por 1-0 en el partido de ida del repechaje. Fue suspendido provisionalmente para el encuentro de vuelta mientras se llevaba a cabo una investigación.

El asunto de los jugadores que se cubren la boca se debatió el sábado en una reunión de la International Football Association Board (IFAB).

Las medidas podrían entrar en vigor en el Mundial de este verano, a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

“Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente”, declaró Infantino a Sky News. “Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debería haber dicho; de lo contrario, no habría tenido que cubrirse la boca. Sencillamente no lo entiendo: si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo.

“Eso es todo, así de simple. Y estas son acciones que podemos tomar y que tenemos que tomar para tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo”.

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

