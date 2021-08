Infantino pide a Inglaterra exentar cuarentenas a jugadores

“Le he escrito al primer ministro Boris Johnson apelando por el apoyo necesario, en particular, para que no se prive a los jugadores de representar a sus países en los partidos de las eliminatorias de la Copa Mundial, uno de los máximos honores que puede tener un futbolista profesional”, dijo Infantino el miércoles. “He sugerido que un criterio similar al que el gobierno del Reino Unido tuvo para las instancias finales de la Euro 2020 se aplique para la venidera fecha internacional”.