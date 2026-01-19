americateve

Infantino critica la conducta 'inaceptable' de Senegal en la caótica final de la Copa Africana

RABAT, Marruecos (AP) — El hecho de que Senegal abandonara el campo para protestar por las decisiones del árbitro antes de conquistar el título de la Copa Africana de Naciones en medio de un surrealista caos fue "inaceptable", afirmó el lunes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Hinchas de Senegal son sacados de la cancha durante la final de la Copa Africana de Naciones contra Marruecos, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. (AP Foto/Youssef Loulidi)
Infantino criticó al cuerpo técnico, jugadores y algunos aficionados de Senegal por su comportamiento al cabo del tiempo reglamentario del partido contra la anfitriona Marruecos, algo asombroso para la final de una competición internacional.

"Las escenas desagradables presenciadas (el domingo) deben ser condenadas y nunca repetidas", publicó el líder de la FIFA en su cuenta de Instagram después de asistir al partido en Rabat.

"Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAF (la Confederación Africana de Fútbol) tomen las medidas apropiadas", escribió Infantino.

La CAF también describió los incidentes como inaceptables en un comunicado posterior y dijo que está "revisando todas las grabaciones y remitirá el asunto a los organismos competentes para que se tomen las medidas adecuadas contra los culpables".

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, enfrenta severas sanciones por su actuación al llevar a sus jugadores de regreso al vestuario cuando a Marruecos se le otorgó un penal en el tiempo de descuento, lo que obligó a detener el duelo durante casi 15 minutos.

¿Castigo mundialista?

No está claro si alguna prohibición impuesta a Thiaw se aplicaría solo en futuras competiciones africanas o en la Copa Mundial de la FIFA en América del Norte. Senegal debutará en el Mundial contra Francia el 16 de junio en el estadio MetLife, cerca de Nueva York, donde también jugará contra Noruega seis días después.

El equipo y los aficionados de Senegal se enfurecieron al serles negado lo que parecía ser el gol para conseguir el título al inicio del tiempo de descuento del empate 0-0 cuando el árbitro pitó una falta para anular la anotación.

Minutos después, a Marruecos se le otorgó un penal tras una revisión de video que juzgó que el delantero Brahim Díaz había sido derribado por un defensor de Senegal cuando se ejecutaba un córner.

La polémica decisión alimentó aún más la sensación de los oponentes de Marruecos de que el equipo estaba recibiendo decisiones favorables en un torneo que ha sido una vitrina para la coorganización de la Copa Mundial de 2034.

Thiaw animó a sus jugadores a abandonar el campo y así evitar que Díaz ejecutara el penalti que podría decidir el título. Los aficionados de Senegal se enfrentaron con la policía en el otro extremo del estadio.

"Es inaceptable abandonar el campo de juego de esta manera, y de igual manera, la violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte. Simplemente no está bien", escribió Infantino.

La FIFA insta al respeto de las reglas

"Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los oficiales del partido dentro y fuera del campo de juego", añadió el presidente de la FIFA. "Los equipos deben competir en el campo y dentro de las Reglas del Juego, porque cualquier cosa menos pone en riesgo la esencia misma del fútbol".

El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, calificó más tarde los incidentes como una imagen "vergonzosa" del fútbol africano para que el resto del mundo la vea.

Cuando los jugadores regresaron, y en el notable minuto 24 del tiempo de descuento, Díaz ejecutó uno de los peores penaltis en la historia del fútbol.

Panenka

El atacante del Real Madrid picó la pelota, una definición conocida como Panenka, en honor al jugador checo que lo hizo hace 50 años para ganar el título europeo contra Alemania Occidental. Fue un toque débil, bajo y fácilmente detenido por el arquero senegalés Édouard Mendy.

La final se fue a tiempo extra y Senegal la ganó cuatro minutos después con el gol de Pape Gueye.

"Mis mejores deseos también para Abdoulaye Fall, presidente de la Asociación de Fútbol de Senegal, y para todos los involucrados en este éxito", escribió Infantino.

“También es responsabilidad de los equipos y jugadores actuar de manera responsable y dar el ejemplo correcto para los aficionados en los estadios y millones que miran en todo el mundo”, subrayó.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

