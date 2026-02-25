americateve

Indonesia libera y deporta a estadounidense que pasó 11 años preso por el "asesinato de la maleta"

YAKARTA, Indonesia (AP) — Indonesia liberó y deportó el martes a un hombre estadounidense que pasó 11 años en prisión por el asesinato premeditado de la madre de quien entonces era su pareja en la isla turística de Bali.

ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 12 de marzo de 2015, Heather Mack (izquierda) y su novio, Tommy Schaefer, ambos de Chicago, Illinois, que fueron acusados de matar a la madre de Mack, Sheila von Wiese-Mack, cuyo cadáver fue encontrado más tarde en una maleta, entrar a un tribunal antes del inicio de su juicio, en la corte de distrito de Denpasar, Bali, Indonesia. (AP Foto/Firdia Lisnawati, archivo)
ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 12 de marzo de 2015, Heather Mack (izquierda) y su novio, Tommy Schaefer, ambos de Chicago, Illinois, que fueron acusados de matar a la madre de Mack, Sheila von Wiese-Mack, cuyo cadáver fue encontrado más tarde en una maleta, entrar a un tribunal antes del inicio de su juicio, en la corte de distrito de Denpasar, Bali, Indonesia. (AP Foto/Firdia Lisnawati, archivo)

Tommy Schaefer fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Sheila von Wiese-Mack, madre de Heather Mack, durante unas vacaciones de lujo en 2014, en un caso también conocido como el “asesinato de la maleta” de Bali.

Schaefer fue deportado a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Bali el martes por la noche, tras cumplir su condena y recibir varias reducciones de pena por buena conducta, explicó Felucia Sengky Ratna, jefa de la Oficina Regional de la Dirección General de Inmigración de Bali, en un comunicado.

El cuerpo, brutalmente golpeado, de von Wiese-Mack, de 62 años, una acaudalada socialité de Chicago, fue hallado dentro del maletero de un taxi estacionado en el exclusivo St. Regis Bali Resort en agosto de 2014.

Heather Mack, que tenía casi 19 años y estaba embarazada de unas semanas en el momento del asesinato, y su entonces novio Schaefer, de 21 años, fueron arrestados en la isla un día después de que se encontrara el cuerpo.

Mack cumplió siete años de prisión de una condena de 10 años en Bali por ayudar a matar a su madre y fue deportada en octubre de 2021.

En enero de 2024 fue condenada a 26 años de prisión en Chicago tras declararse culpable de ayudar a matar a su madre y de meter el cuerpo en una maleta durante sus vacaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

