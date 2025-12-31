Indonesia eleva alerta del volcán Monte Bur Ni Telong tras incremento de actividad

Compartir en:









El estratovolcán de 2.624 metros (8.600 pies) en la regencia de Bener Meriah en Aceh registró al menos siete sismos el martes por la noche que se sintieron a unos 5 kilómetros (3 millas) de distancia, y los sismógrafos también detectaron siete terremotos volcánicos superficiales junto con 14 terremotos profundos y dos sismos tectónicos, dijo Lana Saria, la jefa interina de la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Ella dijo que, basándose en los resultados del monitoreo visual e instrumental que muestran la ocurrencia de una actividad volcánica incrementada en el Monte Bur Ni Telong, los científicos elevaron el nivel de alerta del tercer al segundo nivel más alto el martes por la noche.

"Las réplicas tras eventos tectónicos locales indican que la actividad del magma se desencadena fácilmente por perturbaciones tectónicas", explicó Saria, añadiendo que el aumento en la actividad sísmica ha estado ocurriendo desde julio y se ha vuelto más intenso y superficial en los últimos dos meses.

El monitoreo visual de la agencia mostró el volcán claramente visible sin fumarola en el cráter. Sin embargo, advirtió sobre una posible erupción, incluyendo explosiones freáticas y gases volcánicos peligrosos cerca de áreas con fumarolas y solfataras, aberturas en la corteza terrestre que emiten vapor y gases.

Las autoridades instaron a los residentes y visitantes a mantenerse al menos a 4 kilómetros (2,4 millas) del cráter y evitar las zonas de fumarolas y solfataras durante el clima nublado o lluvioso porque las concentraciones de gas pueden ser mortales.

La alerta elevada se produjo al tiempo que el área de Bener Meriah aún se recupera de las catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra a principios de este mes que afectaron a 52 ciudades y regencias en la isla de Sumatra, y que dejaron 1.154 muertos, 165 desaparecidos y más de 7.000 heridos, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Tan solo en Bener Meriah, 31 personas murieron y 14 siguen desaparecidas luego que las inundaciones y deslizamientos de tierra azotaran la regencia, interrumpiendo el acceso a aldeas remotas y desplazando a más de 2.100 residentes.

Más de 2.500 habitantes en las cuatro aldeas en mayor riesgo fueron evacuados a refugios gubernamentales, afirmó Tagore Abubakar, el funcionario de mayor rango de la regencia de Bener Meriah, ya que las autoridades temen que las fuertes lluvias combinadas con la actividad volcánica puedan empeorar las condiciones y complicar los esfuerzos de evacuación. También hay algunos que han huido a las casas de sus familiares en la regencia vecina de Aceh Central, señaló. Indonesia, un archipiélago de más de 280 millones de habitantes, tiene más de 120 volcanes activos. Es propensa a la actividad volcánica porque se encuentra a lo largo del "Anillo de Fuego", una serie de fallas sísmicas en forma de herradura alrededor del Océano Pacífico. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP