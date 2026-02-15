Indonesia alista 8.000 soldados para misión de paz en Gaza

Las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI) han finalizado su propuesta de estructura de tropas y un cronograma para su traslado a Gaza, aunque el gobierno aún no ha decidido cuándo se llevará a cabo el despliegue, dijo el portavoz del ejército, el general de brigada Donny Pramono.

“En principio, estamos listos para ser asignados a cualquier lugar”, dijo Pramono a The Associated Press. “Nuestras tropas están totalmente preparadas y pueden ser enviadas con poca antelación una vez que el gobierno otorgue la aprobación formal”.

Pramono indicó que las fuerzas armadas prepararon una brigada compuesta por 8.000 efectivos, con base en decisiones tomadas durante una reunión el 12 de febrero sobre la misión.

Según el cronograma, los soldados se someterán a controles de salud y realizarán trámites administrativos durante todo febrero, seguidos de una revisión de alistamiento de la fuerza a finales de mes, señaló Pramono. También reveló que se espera que alrededor de 1.000 efectivos estén listos para desplegarse como equipo de avanzada en abril, y que el resto lo esté para junio.

Pramono afirmó que estar listos no significa que las tropas partirán. El despliegue aún requiere una decisión política y depende de mecanismos internacionales, explicó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha dicho reiteradamente que cualquier papel indonesio en Gaza será estrictamente humanitario. La contribución de Indonesia se centraría en la protección de civiles, los servicios médicos y la reconstrucción, y sus tropas no participarían en operaciones de combate ni en acciones que pudieran conducir a una confrontación directa con grupos armados.

Indonesia sería el primer país en comprometer formalmente militares para la misión de seguridad creada bajo la iniciativa Junta de Paz de Trump para Gaza, donde un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás se ha mantenido desde el 10 de octubre tras dos años de una guerra devastadora.

Indonesia, el país con mayoría musulmana más poblado del mundo, no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel y defiende la solución de dos Estados. Ha participado activamente en la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, incluida la financiación de un hospital.

Funcionarios indonesios han justificado su incorporación a la Junta de Paz al afirmar que era necesario defender los intereses palestinos desde dentro, ya que Israel está incluido en la junta, pero no hay representación palestina.

El país del sudeste asiático tiene experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz como uno de los 10 principales contribuyentes a misiones de las Naciones Unidas, incluida en Líbano.

