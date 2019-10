Indigente mata a golpes a otros cuatro en barrio chino de NY

“Por ahora, el motivo parece ser simplemente ataques al azar”, declaró Michael Baldassano, jefe de la división de detectives del sur de Manhattan. Agregó que aún no hay evidencia de que las víctimas fueran “elegidas por raza, edad ni nada de esa naturaleza”.

Randy Rodriguez Santos fue detenido el sábado por la mañana. La policía indicó que el hombre ha sido arrestado al menos seis veces más en los últimos dos años, tres de esas ocasiones por cargos de agresión.

Dos agentes escoltaron la noche del lunes a Santos de la delegación de policía a un vehículo. Detectives en el lugar dijeron a los reporteros que el hombre sería trasladado a un hospital para la recopilación de evidencia de ADN.

Se prevé que el domingo por la mañana se realice la lectura de cargos. Se desconoce si Santos cuenta con un abogado que pueda ofrecer declaraciones en su nombre.

Las víctimas, todas ellas hombres, fueron agredidas mientras dormían en entradas y pasillos en tres puntos diferentes en Chinatown, barrio que luce abarrotado por el día pero queda vacío por las noches.

La policía respondió a una llamada de emergencia poco antes de las 2:00 de la madrugada, al momento en que ocurría uno de los ataques. Los agentes hallaron a un hombre sin vida en la vía pública y a otro con serias heridas en la cabeza.

Una búsqueda en el barrio chino reveló tres cadáveres más.

El diario The New York Post publicó fotos de dos de las víctimas cubiertas por sábanas blancas, una de ellas yaciendo en un chaco de sangre a la entrada de un edificio. Las identidades de las víctimas no fueron reveladas.

Dos de los hombres fueron asesinados en la avenida The Bowery, que pasa por el corazón de Chinatown y durante décadas ha sido conocida por la abundancia de indigentes con problemas de alcoholismo y drogadicción. Dos más murieron en East Broadway, la calle principal del vecindario.

La población de indigentes en Nueva York ha subido en años recientes, en gran parte debido a la carencia de viviendas accesibles.