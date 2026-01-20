americateve

Indígenas de la Amazonía piden educación intercultural bilingüe en Ecuador

QUITO (AP) — Decenas de indígenas de tres comunidades de la Amazonía ecuatoriana realizaron el martes una marcha para exigir a las autoridades que acepten un proyecto educativo bilingüe en su idioma, con sus tradiciones y saberes culturales.

Vistiendo ropa tradicional, cintillos, collares de semillas, tocados de plumas y algunos con los rostros pintados, las delegaciones de las etnias waorani, cofán y sinangoe caminaron por el norte de Quito tocando tambores y en medio de gritos hacia el Ministerio de Educación.

“Este proyecto, tiene un objetivo central de revitalizar nuestras identidades culturales”, expresó a periodistas Wider Guaramag, presidente de la comunidad Cofán.

Después de siete años de desarrollo, el proyecto quedó listo para ser entregado a las autoridades educativas y tiene el propósito de lograr la aprobación de una educación intercultural en su propio idioma que además priorice costumbres, vestimenta, música, danza, cantos tradicionales, rituales, cacería, pesca y recolección, añadió.

Gaba Guiquita, indígena waorani, uno de los gestores del proyecto educativo intercultural, aseguró que “queremos tener educación propia” y argumentó que ese proyecto educativo ”es muy importante porque nuestros abuelos nos enseñaron sabiduría, inteligencia y queremos transmitir eso a nuestro niños y jóvenes".

La presidenta encargada María José Pinto —el mandatario Daniel Noboa se encuentra en Davos —, dijo hace poco que los niños "tienen que encontrarse e identificarse con lo que están aprendiendo” y destacó la importancia de la diversidad cultural, lingüística y conocimiento ancestral.

Una delegación de los manifestantes será recibida por el subsecretario de Educación Intercultural, José Asencio Atupaña. La constitución de Ecuador incorpora el enfoque intercultural y reconoce a los pueblos indígenas el derecho a recibir instrucción en su lengua materna.

“Queremos pedir al Ministerio de Educación que puedan registrar esta educación intercultural y que se pueda garantizar el derecho a la educación intercultural en nuestros territorios”, añadió Waramag.

FUENTE: AP

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

