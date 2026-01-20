Indígenas de la Amazonía piden educación intercultural bilingüe en Ecuador

Compartir en:









Vistiendo ropa tradicional, cintillos, collares de semillas, tocados de plumas y algunos con los rostros pintados, las delegaciones de las etnias waorani, cofán y sinangoe caminaron por el norte de Quito tocando tambores y en medio de gritos hacia el Ministerio de Educación.

“Este proyecto, tiene un objetivo central de revitalizar nuestras identidades culturales”, expresó a periodistas Wider Guaramag, presidente de la comunidad Cofán.

Después de siete años de desarrollo, el proyecto quedó listo para ser entregado a las autoridades educativas y tiene el propósito de lograr la aprobación de una educación intercultural en su propio idioma que además priorice costumbres, vestimenta, música, danza, cantos tradicionales, rituales, cacería, pesca y recolección, añadió.

Los indígenas de Ecuador suelen recurrir a marchas y protestas para obtener lo que consideran que por derecho les pertenece.

Gaba Guiquita, indígena waorani, uno de los gestores del proyecto educativo intercultural, aseguró que “queremos tener educación propia” y argumentó que ese proyecto educativo ”es muy importante porque nuestros abuelos nos enseñaron sabiduría, inteligencia y queremos transmitir eso a nuestro niños y jóvenes".

La presidenta encargada María José Pinto —el mandatario Daniel Noboa se encuentra en Davos —, dijo hace poco que los niños "tienen que encontrarse e identificarse con lo que están aprendiendo” y destacó la importancia de la diversidad cultural, lingüística y conocimiento ancestral.

Una delegación de los manifestantes será recibida por el subsecretario de Educación Intercultural, José Asencio Atupaña. La constitución de Ecuador incorpora el enfoque intercultural y reconoce a los pueblos indígenas el derecho a recibir instrucción en su lengua materna. “Queremos pedir al Ministerio de Educación que puedan registrar esta educación intercultural y que se pueda garantizar el derecho a la educación intercultural en nuestros territorios”, añadió Waramag. FUENTE: AP