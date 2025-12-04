Indígenas del norte de Ecuador buscan preservar su cultura con un anime en quichua

Yarik Sisa, artista de Yay Animation, trabaja en "Aya Somos", el primer cortometraje animado quichua que mezcla la cultura otavaleña con el anime de estilo japonés en Hatun Rumi, Ecuador, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

El video de nueve minutos denominado “Aya Somos” presenta a Aya, un guerrero mítico, junto a personajes como Ayaruku (espíritu indomable), Ayawa (lo femenino y sublime) y Ayaku (niño símbolo de ternura) que interactúan con símbolos indígenas y bajo la atenta mirada del cóndor, que simboliza el poder y la energía.

Estos personajes, haciendo sonar sus instrumentos y zapateando, se internan en una oscura caverna, que simboliza la globalización, donde los espíritus les dan la misión de convertirse en nuevas semillas de su pueblo.

Entonces el vídeo da un giro cuando muestra a un abuelo y una niña indígenas dialogando y jugando tiernamente. En medio de la conversación ella ofrece convertirse en una mujer fuerte como roca mientras el anciano le pide jamás desviarse del camino.

La historia se desarrolla en medio de las montañas y paisajes de Imbabura, una provincia del norte andino, donde vive el pueblo indígena Otavalo, famoso por el incesante comercio de artesanías y textiles.

En el mundo actual “es inevitable acercarse a la globalización” ante lo cual había dos posibilidades “ encerrarnos y defender nuestra cultura , idioma, espiritualidad y vestimenta o pararse duro y dar batalla”, dijo a The Associated Press Tupac Amaru, director y productor del video.

Para defender la cultura otavaleña el equipo decidió "jugar con las mismas armas que juega el resto del mundo, pero al más alto nivel”, añadió al comentar sobre la intencionalidad del video.

Una de las fuentes de inspiración del trabajo de Yay Animation —la productora de “Aya Somos”— fue Hayao Miyazaki, el director de anime japonés y cofundador de los mundialmente conocidos estudios de animación Ghibli.

El gestor creativo del equipo, Yarik Sisa, explicó que la historia está inspirada en prácticas ancestrales que han sobrevivido al paso del tiempo, como llevar instrumentos musicales a puntos energéticos la noche anterior a una celebración "para que los instrumentos sean dotados de alma” y que en las fiestas “suenen poderosos y fuertes y resuenen hasta lo más profundo” del alma.

La creación de los 12 personajes del cortometraje animado demandó alrededor de 2.000 horas de trabajo, agregó.

La propuesta audiovisual se inserta en el marco de una constante lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus territorios y cosmovisión y el acceso al agua y la educación.

“Nuestros guaguas (niños) ya no saben el quichua", con lo cual no sólo han perdido una “herramienta de comunicación, sino que están perdiendo su sentido de pertenencia, su energía”, aseguró Amaru, quien añadió que “el quichua es la vibración que da sentido a la existencia y sin el idioma se acaba el sentido de la vida y nuestra energía”.

Cuando el cortometraje fue exhibido en la comunidad otavaleña, 65 kilómetros al norte de la capital ecuatoriana, hubo una inmediata identificación, reacciones positivas y sobre todo “no creían que esto fue hecho por indígenas”, relató otro de los gestores del vídeo, Malkik Anrango.

“Queremos que esto sea reconocido como animación quichua”, dijo y anticipó que esperan que en unos cinco años puedan incursionar en el mercado internacional con juegos “hechos por quichuas en un entorno quichua”.

En países como Perú y Ecuador se han realizado cortos y largometrajes indígenas, pero generalmente son hablados en castellano.

“Somos los responsables de reivindicar el idioma quichua y las costumbres”, aclaró Amaru, quien el año que viene espera estrenar un largometraje que tenga como base los personajes de “Aya Somos” y nuevos protagonistas propios de la cultura otavaleña “para regenerar el orgullo y el sentido de pertenencia”.

FUENTE: AP