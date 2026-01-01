americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Indiana gana su primer Rose Bowl por 38-3 a Alabama para avanzar a semifinales del CFP

PASADENA, California, EE.UU. (AP) — Fernando Mendoza lanzó tres pases de touchdown, la defensa de Indiana dominó completamente a Alabama, y los Hoosiers, primeros sembrados, avanzaron el jueves a las semifinales del College Football Playoff con una victoria de 38-3 en el 112º Rose Bowl.

Elijah Sarratt (13), receptor abierto de Indiana, realiza una recepción para touchdown superando al defensor Dijon Lee Jr. (5) de Alabama durante la segunda mitad del juego de cuartos de final del College Football Playoff en el Rose Bowl, hoy jueves 1 de enero de 2026, en Pasadena, California. (AP Photo/Kyusung Gong)
Elijah Sarratt (13), receptor abierto de Indiana, realiza una recepción para touchdown superando al defensor Dijon Lee Jr. (5) de Alabama durante la segunda mitad del juego de cuartos de final del College Football Playoff en el Rose Bowl, hoy jueves 1 de enero de 2026, en Pasadena, California. (AP Photo/Kyusung Gong) AP

Mendoza pasó para 192 yardas en su primer juego desde que ganó el primer Trofeo Heisman de su escuela, pero los Hoosiers (14-0, sembrado No. 1 del CFP) ganaron el Rose Bowl por primera vez en la historia de la escuela al dominar a los Crimson Tide (11-4, sembrado No. 9 del CFP) en la línea de golpeo.

Indiana anotó los primeros 24 puntos del juego antes de aumentar la ventaja con touchdowns por tierra en el último cuarto de Kaelon Black y Roman Hemby, culminando una victoria jubilosa en la 112ª edición del Granddaddy of Them All.

Charlie Becker, Omar Cooper Jr. y Elijah Sarratt atraparon pases de touchdown, mientras que Black corrió para 99 yardas. Indiana superó a Alabama 407-193, deleitando constantemente a una multitud decididamente pro-Indiana que celebró la primera aparición de su equipo en el Rose Bowl desde 1968.

Indiana no había ganado ningún juego de tazón desde el Copper Bowl en 1991, pero la historia no ha sido rival para Curt Cignetti y sus dominantes Hoosiers durante las dos temporadas trascendentales del entrenador.

Los Hoosiers se dirigen al Peach Bowl el 9 de enero para una revancha de semifinales del CFP contra Oregon, que es el quinto sembrado y que derrotó a Texas Tech 23-0 más temprano el jueves en el Orange Bowl. Indiana venció a los entonces No. 3 Ducks 30-20 en Eugene el pasado octubre en una de las victorias más impresionantes de Cignetti en el Big Ten.

Indiana está a dos victorias del primer campeonato nacional en la historia de la escuela después de convertirse en el primer equipo en avanzar tras una semana de descanso en el actual formato de playoff de 12 equipos. Los primeros seis equipos con descanso, incluidos los dos primeros de esta temporada, no pudieron regresar con fuerza tras un descanso prolongado, pero los Hoosiers hicieron su trabajo mientras mejoraban a 25-2 bajo Cignetti.

La segunda temporada de los Crimson Tide bajo Kalen DeBoer terminó en el mismo lugar que su última temporada bajo Nick Saban hace dos años. Alabama fue superado una semana después de una impresionante victoria como visitante sobre Oklahoma, logrando solo 151 yardas antes de los minutos finales sin sentido de esta paliza.

Ty Simpson pasó para 67 yardas antes de que el suplente Austin Mack lo reemplazara en el tercer cuarto. Mack inmediatamente puso a los Tide en marcha con una serie de 65 yardas que llevó a un gol de campo corto, pero los Hoosiers respondieron con dos series de touchdown imparables.

Indiana dominó el famoso césped del Rose Bowl, que se mantuvo impecable a pesar de casi 24 horas de lluvia constante antes del inicio. Las tormentas se disiparon mientras los Hoosiers tomaban la delantera en la primera mitad, y el cielo azul apareció en la segunda mitad.

Después del primer cuarto sin anotaciones en un Rose Bowl en 26 años, la segunda serie de Indiana se extendió 84 yardas y 16 jugadas durante casi nueve minutos antes del gol de campo de 31 yardas de Nicolas Radicic en la primera jugada del segundo cuarto.

La defensa de Indiana luego detuvo a Alabama en cuarta y uno en la yarda 34 de los Tide, y Mendoza lanzó un pase largo y alto a Becker, que saltó para atrapar un touchdown de 21 yardas cuatro jugadas después.

Simpson perdió el balón en territorio de Indiana después de una valiente carrera para el primer down al final de la primera mitad, y los Hoosiers avanzaron metódicamente para el pase de touchdown de una yarda de Mendoza a Cooper, el héroe de la dramática victoria de Indiana sobre Penn State, con 17 segundos restantes.

Después del medio tiempo, Mendoza lideró una serie constante de 79 yardas que terminó en su pase de touchdown de 24 yardas a Sarratt, que saltó para atraparlo.

La victoria es el último paso en la monumental transformación de dos temporadas de lo que era el programa más perdedor en el fútbol universitario cuando Cignetti tomó el mando. Después de ganar 11 juegos y llegar al CFP la temporada pasada, los Hoosiers arrasaron con su calendario este otoño antes de vencer al campeón nacional defensor Ohio State por el título de la Big Ten y ascender al puesto No. 1 en el AP Top 25 por primera vez.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter