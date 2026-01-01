Indiana gana su primer Rose Bowl por 38-3 a Alabama para avanzar a semifinales del CFP

Elijah Sarratt (13), receptor abierto de Indiana, realiza una recepción para touchdown superando al defensor Dijon Lee Jr. (5) de Alabama durante la segunda mitad del juego de cuartos de final del College Football Playoff en el Rose Bowl, hoy jueves 1 de enero de 2026, en Pasadena, California. (AP Photo/Kyusung Gong) AP

Mendoza pasó para 192 yardas en su primer juego desde que ganó el primer Trofeo Heisman de su escuela, pero los Hoosiers (14-0, sembrado No. 1 del CFP) ganaron el Rose Bowl por primera vez en la historia de la escuela al dominar a los Crimson Tide (11-4, sembrado No. 9 del CFP) en la línea de golpeo.

Indiana anotó los primeros 24 puntos del juego antes de aumentar la ventaja con touchdowns por tierra en el último cuarto de Kaelon Black y Roman Hemby, culminando una victoria jubilosa en la 112ª edición del Granddaddy of Them All.

Charlie Becker, Omar Cooper Jr. y Elijah Sarratt atraparon pases de touchdown, mientras que Black corrió para 99 yardas. Indiana superó a Alabama 407-193, deleitando constantemente a una multitud decididamente pro-Indiana que celebró la primera aparición de su equipo en el Rose Bowl desde 1968.

Indiana no había ganado ningún juego de tazón desde el Copper Bowl en 1991, pero la historia no ha sido rival para Curt Cignetti y sus dominantes Hoosiers durante las dos temporadas trascendentales del entrenador.

Los Hoosiers se dirigen al Peach Bowl el 9 de enero para una revancha de semifinales del CFP contra Oregon, que es el quinto sembrado y que derrotó a Texas Tech 23-0 más temprano el jueves en el Orange Bowl. Indiana venció a los entonces No. 3 Ducks 30-20 en Eugene el pasado octubre en una de las victorias más impresionantes de Cignetti en el Big Ten.

Indiana está a dos victorias del primer campeonato nacional en la historia de la escuela después de convertirse en el primer equipo en avanzar tras una semana de descanso en el actual formato de playoff de 12 equipos. Los primeros seis equipos con descanso, incluidos los dos primeros de esta temporada, no pudieron regresar con fuerza tras un descanso prolongado, pero los Hoosiers hicieron su trabajo mientras mejoraban a 25-2 bajo Cignetti.

La segunda temporada de los Crimson Tide bajo Kalen DeBoer terminó en el mismo lugar que su última temporada bajo Nick Saban hace dos años. Alabama fue superado una semana después de una impresionante victoria como visitante sobre Oklahoma, logrando solo 151 yardas antes de los minutos finales sin sentido de esta paliza.

Ty Simpson pasó para 67 yardas antes de que el suplente Austin Mack lo reemplazara en el tercer cuarto. Mack inmediatamente puso a los Tide en marcha con una serie de 65 yardas que llevó a un gol de campo corto, pero los Hoosiers respondieron con dos series de touchdown imparables.

Indiana dominó el famoso césped del Rose Bowl, que se mantuvo impecable a pesar de casi 24 horas de lluvia constante antes del inicio. Las tormentas se disiparon mientras los Hoosiers tomaban la delantera en la primera mitad, y el cielo azul apareció en la segunda mitad.

Después del primer cuarto sin anotaciones en un Rose Bowl en 26 años, la segunda serie de Indiana se extendió 84 yardas y 16 jugadas durante casi nueve minutos antes del gol de campo de 31 yardas de Nicolas Radicic en la primera jugada del segundo cuarto.

La defensa de Indiana luego detuvo a Alabama en cuarta y uno en la yarda 34 de los Tide, y Mendoza lanzó un pase largo y alto a Becker, que saltó para atrapar un touchdown de 21 yardas cuatro jugadas después.

Simpson perdió el balón en territorio de Indiana después de una valiente carrera para el primer down al final de la primera mitad, y los Hoosiers avanzaron metódicamente para el pase de touchdown de una yarda de Mendoza a Cooper, el héroe de la dramática victoria de Indiana sobre Penn State, con 17 segundos restantes.

Después del medio tiempo, Mendoza lideró una serie constante de 79 yardas que terminó en su pase de touchdown de 24 yardas a Sarratt, que saltó para atraparlo.

La victoria es el último paso en la monumental transformación de dos temporadas de lo que era el programa más perdedor en el fútbol universitario cuando Cignetti tomó el mando. Después de ganar 11 juegos y llegar al CFP la temporada pasada, los Hoosiers arrasaron con su calendario este otoño antes de vencer al campeón nacional defensor Ohio State por el título de la Big Ten y ascender al puesto No. 1 en el AP Top 25 por primera vez.

