India y EEUU presentan un marco para acuerdo comercial provisional y reducción de aranceles

NUEVA DELHI (AP) — India y Estados Unidos han hecho público un marco para un acuerdo comercial provisional que busca reducir los aranceles sobre los productos indios, que según la oposición india favorecer a Washington.

El ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, durante una conferencia de prensa sobre los aranceles estadounidenses, en Nueva Delhi, India, el 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)
El comunicado conjunto, publicado el viernes, se dio a conocer después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase la semana pasada su plan para reducir los aranceles de importación al país del sur de Asia, seis meses después de imponer gravámenes elevados para presionar a Nueva Delhi a reducir su dependencia del crudo ruso barato.

Bajo el acuerdo, los aranceles a los productos indios pasarán del 25% al 18% luego de que el primer ministro, Narendra Modi, acordara dejar de comprar petróleo ruso, según había indicado Trump.

Washington y Nueva Delhi calificaron el acuerdo de "recíproco y mutuamente beneficioso", y expresaron su compromiso para trabajar hacia un acuerdo comercial más amplio que "incluirá compromisos adicionales de acceso al mercado y apoyará cadenas de suministro más resistentes". El marco indicaba que serán necesarias más negociaciones para formalizar el acuerdo.

India también "eliminará o reducirá los aranceles" a todos los productos industriales estadounidenses y a una amplia gama de productos alimenticios y agrícolas, de acuerdo con el comunicado del viernes.

Trump señaló en su momento que India comenzaría a reducir sus aranceles a productos estadounidenses a cero y haría compras por valor de 500.000 millones de dólares en cinco años, como parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para buscar un mayor acceso al mercado y la eliminación de las tarifas para casi todas sus exportaciones.

El presidente de Estados Unidos firmó también el viernes una orden ejecutiva que revoca otro arancel del 25% a productos indios impuesto el año pasado.

Modi dio las gracias al mandatario estadounidense “por su compromiso personal con unos lazos sólidos”.

“Este marco refleja la creciente profundidad, confianza y dinamismo de nuestra asociación”, dijo Modi en las redes sociales, añadiendo que reforzará “aún más las asociaciones de inversión y tecnología entre nosotros”.

La oposición india ha criticado en gran medida el acuerdo, alegando que favorece principalmente a Estados Unidos y tiene un impacto negativo en sectores sensibles como la agricultura. En el pasado, Nueva Delhi se había opuesto a los aranceles en sectores como la agricultura y los productos lácteos, que emplean a la mayor parte de la población del país.

India y la Unión Europea alcanzaron recientemente un acuerdo de libre comercio que podría afectar a hasta 2.000 millones de personas después de casi dos décadas de negociaciones. El pacto permitiría el libre comercio de casi todos los productos entre los 27 socios del bloque europeo e India, desde textiles hasta fármacos, y reducirá los elevados aranceles para el vino y los autos europeos.

India también firmó un acuerdo de asociación económica integral con Omán en diciembre y concluyó las conversaciones para un acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

