India y Alemania firman acuerdos para fortalecer lazos económicos y de seguridad

NUEVA DEHLI (AP) — El primer ministro de India, Narendra Modi, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunieron el lunes en el estado occidental de Gujarat para impulsar lazos económicos y de seguridad más profundos entre la nación del sur de Asia y la mayor economía de Europa.

El canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro indio Narendra Modi llegan a la inauguración del Festival Internacional de Cometas en Ahmedabad, India, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Ajit Solanki)
Modi y Merz mantuvieron conversaciones en la ciudad de Gandhinagar, donde los dos países firmaron varios acuerdos para mejorar la cooperación en el sector de defensa, desarrollo de habilidades, salud y educación, ya que ambas naciones buscan reducir la dependencia de China y fortalecer los lazos económicos.

Después de las conversaciones bilaterales, Modi señaló que Alemania es el socio comercial más importante de India en la Unión Europea y expresó que ambos líderes estaban buscando expandir esos lazos.

Manifestó que los dos países están llevando a cabo nuevos proyectos en áreas como la acción climática, la energía y la minería de elementos de tierras raras, y también han acordado una hoja de ruta para impulsar la cooperación entre sus industrias de defensa para el desarrollo y producción conjunta.

"Queremos elevar las relaciones entre India y Alemania a un nivel aún más alto", afirmó Modi.

Tradicionalmente, Alemania no ha tenido lazos de defensa cercanos con India, pero ambas partes han estado tratando de impulsar la cooperación en el sector. Se espera que la compañía alemana Thyssenkrupp se asocie con empresas indias para construir seis submarinos convencionales avanzados en India, como parte de los esfuerzos continuos de Nueva Delhi para modernizar sus capacidades navales.

Merz comentó que India y Alemania comparten un "tremendo potencial económico", y los dos países están trabajando juntos para fortalecer los lazos en el ámbito de la política de seguridad y la cooperación en defensa.

"India es un socio deseado, un socio preferido para Alemania", dijo Merz. Añadió que es necesario concluir las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre India y la UE para realizar plenamente el potencial de los lazos económicos entre los dos países.

Las dos partes también firmaron un acuerdo que facilite a los indios trabajar en el sector de salud de Alemania.

La visita de Merz a India —también su primera a un país asiático desde que asumió el cargo el año pasado— se produce antes de una cumbre planificada entre India y la UE a finales de este mes, donde los líderes esperan avanzar en un acuerdo de libre comercio pendiente desde hace mucho tiempo. India espera profundizar su compromiso económico con Europa frente a los aranceles de Estados Unidos del 50%.

Durante su visita, Merz recorrió el Ashram de Sabarmati, que fue hogar del líder de la independencia Mahatma Gandhi, y asistió al Festival Internacional de Cometas en la ribera del río Sabarmati. Modi y Merz volaron cometas durante el evento.

Merz, quien iba acompañado por una gran delegación empresarial, tenía previsto viajar más tarde a la ciudad sureña de Bengaluru para reunirse con líderes empresariales y tecnológicos indios y alemanes. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

