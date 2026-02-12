India se acerca a comprar cazas Rafale y aviones de patrulla naval

Un avión de la fuerza aérea de la India en una exhibición aérea en Guwahati, India, el 9 de noviembre del 2025. (AP foto/Anupam Nath) AP

Las compras forman parte de un acuerdo aprobado para un conjunto de productos de defensa por un valor de 3,6 billones de rupias (39.740 millones de dólares).

Mantener el poder aéreo es una prioridad estratégica para India, que enfrenta persistentes desafíos de seguridad a lo largo de sus fronteras con sus rivales con armas nucleares, Pakistán y China.

El ministerio no proporcionó un desglose del número de Rafale o de aeronaves P-8I que se comprarán, ni del costo.

Sin embargo, un funcionario indio con conocimiento directo del asunto dijo a The Associated Press que el Consejo de Adquisiciones de Defensa, encabezado por el ministro de Defensa Rajnath Singh, dio luz verde para la adquisición de 114 aviones de combate multifunción Rafale de Francia y seis aeronaves de vigilancia marítima P-8I de Estados Unidos.

El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar con los medios.

India ya opera dos escuadrones de aviones de combate Rafale y el año pasado firmó un acuerdo para comprar 26 variantes navales del caza furtivo para la armada. También opera aeronaves Boeing P-8I para tareas de reconocimiento en la región del océano Índico.

La fuerza aérea de India cuenta actualmente con 29 escuadrones de combate, muy por debajo de los 42 que en su momento respaldó el gobierno. Cada escuadrón está compuesto por 16-18 aviones de combate.

La aprobación del panel requerirá ahora la autorización del Comité del Gabinete sobre Seguridad de India, presidido por el primer ministro Narendra Modi. Se espera que el acuerdo de los Rafale se anuncie tan pronto como la próxima semana, para coincidir con la visita del presidente francés Emmanuel Macron con motivo de una cumbre internacional sobre el impacto de la inteligencia artificial.

La adquisición de aviones de combate multifunción impulsará significativamente las capacidades de disuasión de la fuerza aérea india, señaló el ministerio, y añadió que la mayoría de los aviones se fabricarán en India.

Las aeronaves P-8I reforzarían las capacidades de vigilancia marítima de India, particularmente en el océano Índico, en medio del aumento de las actividades navales chinas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP