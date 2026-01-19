americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

India acuerda impulsar comercio y lazos estratégicos con Emiratos Árabes

NUEVA DELHI (AP) — India y los Emiratos Árabes Unidos finalizaron una serie de acuerdos el lunes, con la esperanza de duplicar el comercio bilateral a 200.000 millones de dólares para 2032.

El primer ministro indio Narendra Modi (izq) con el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, en el aeropuerto en Nueva Delhi, India, el 19 de enero del 2026. (Despacho del Primer Ministro de la India via AP)
El primer ministro indio Narendra Modi (izq) con el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, en el aeropuerto en Nueva Delhi, India, el 19 de enero del 2026. (Despacho del Primer Ministro de la India via AP) AP

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, en la capital nacional como parte de una visita destinada a fortalecer la asociación bilateral y estratégica.

La reunión se centró principalmente en fortalecer la cooperación en comercio, energía, defensa y tecnologías emergentes, dijo a periodistas el secretario de Relaciones Exteriores de India, Vikram Misri, reafirmando los lazos estratégicos integrales que se han expandido en la última década.

India y los Emiratos Árabes Unidos han emergido como importantes socios económicos en los últimos años. El comercio ganó impulso después de que ambas naciones firmaran un acuerdo de asociación económica integral en febrero de 2022, reduciendo aranceles y ampliando el acceso al mercado para bienes y servicios. Desde entonces, el comercio bilateral ha superado los 100.000 millones de dólares, y los dos líderes han establecido un objetivo de duplicar esa cifra para 2032.

India también firmó un pacto para importar medio millón de toneladas métricas de gas natural licuado anualmente durante 10 años a partir de 2028 desde los Emiratos Árabes Unidos, así como una carta de intención para concluir un acuerdo marco para una asociación estratégica de defensa, comentó Misri.

También se concluyeron acuerdos en los sectores espacial y alimentario, mientras que los Emiratos Árabes Unidos prometieron una cantidad no especificada de inversión en el estado natal de Modi, Gujarat, para el desarrollo de una región especial con infraestructura como aeropuertos, puertos y urbanizaciones inteligentes, señaló Misri.

La visita adquiere importancia en medio de tensiones crecientes y cambios diplomáticos en Asia Occidental, particularmente tras los recientes desarrollos que involucran a Irán y la región en general.

Ha habido tensiones latentes entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos sobre Yemen y el inquietante escenario político continúa desarrollándose en Gaza.

También destaca la profundidad estratégica de la relación entre India y los Emiratos Árabes Unidos y subraya la intención de ambas naciones de seguir siendo socios cercanos en un momento de incertidumbre regional y realineamientos globales.

El presidente estadounidense Donald Trump invitó el pasado viernes a Modi a unirse a la Junta de Paz en Gaza. Las autoridades indias no han comentado si la invitación ha sido aceptada, pero Modi ha extendido en el pasado su ayuda para poner fin a la guerra.

"La relación entre India y los Emiratos Árabes Unidos es cálida, en crecimiento y multifacética. En el contexto de la agitación en Asia Occidental, y cómo se está configurando el plan de la administración Trump para Gaza, y la crisis con Irán, es un momento para que ambas naciones que desean estabilidad en la región intercambien notas", dijo Harsh Pant, vicepresidente de política exterior en el grupo de expertos con sede en Nueva Delhi, la Fundación de Investigación Observadora.

India tiene profundos vínculos económicos y de diáspora en toda Asia Occidental, y Nueva Delhi ha buscado mantener un compromiso cercano con socios regionales como los Emiratos Árabes Unidos, mientras navega por un panorama geopolítico cada vez más complejo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

Destacados del día

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter