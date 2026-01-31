Independiente sigue sin ganar en Argentina y San Lorenzo vence en previa del clásico

En tanto, San Lorenzo sumó su segundo triunfo consecutivo, al vencer 1-0 en casa a Central Córdoba, en un cotejo marcado por la polémica, y llegará con el ánimo en alto al clásico que disputará ante Huracán el próximo fin de semana.

En el estadio Libertadores de América se dio una circunstancia poco común: el mismo jugador convirtió dos goles, uno para su equipo y otro para su rival, en espacio de sólo un minuto.

Jano Gordon, defensor de Vélez, tocó a la red una asistencia de cabeza Dilan Godoy, a los 31 minutos. Y apenas 60 segundos más tarde, el propio Gordon, en su intento por despejar un centro, vulneró al arquero de su equipo, el colombiano Alvaro Montero.

En Avellaneda, hubo dos tiempos bien diferenciados. Durante los primeros 45 minutos, la visita fue superior gracias a las buenas sociedades que tuvieron como eje al volante chileno Diego Valdés.

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto mereció irse en ventaja a la pausa. Pero en el complemento, Independiente presionó mejor y merodeó con más peligro las inmediaciones de Montero, aunque careció de efectividad.

Los hinchas del “Rojo”, al final del partido, hicieron notar su disconformidad con la actuación global de su equipo y, en particular, por los magros resultados de esta semana.

“Todavía no jugamos como yo quiero, nos falta. No nos superaron en el juego en ninguno de estos tres partidos, pero tampoco nosotros superamos a los rivales. Tenemos que mejorar los rendimientos individuales”, expresó Quinteros.

En la Zona A, Independiente se ubica momentáneamente en la séptima posición con tres puntos, mientras que Vélez es líder provisional junto con Platense, con siete unidades.

San Lorenzo visitará a Huracán con el ánimo entonado, tras enhebrar su segunda victoria al hilo. Un tanto de Gregorio Rodríguez, en su debut, sentenció el triunfo sobre Central Córdoba.

En la jugada previa al gol, fue imposible determinar si la pelota había salido y por ende si correspondía -o no- saque de arco para la visita.

El “Ferroviario” pudo haberse llevado algo del estadio Nuevo Gasómetro si el juez Fernando Echenique -o en su defecto el VAR- hubieran advertido un claro agarrón sobre el uruguayo Michael Santos en el área en las postrimerías del partido.

Con su victoria, el equipo de Damián Ayude suma 6 unidades en la Zona A.

En la antesala del clásico, Huracán empató 1-1 en su visita a Atlético Tucumán, por la Zona B. Para el “Globo” niveló de penal el ecuatoriano Jordy Caicedo, quien marcó su tercer tanto en otros tantos partidos y es máximo artillero del certamen.

Además, bajo una lluvia torrencial, Platense derrotó 2-1 como visitante a Talleres. En Córdoba, dos de los tres goles fueron en contra, y uno de ellos convertido por Ignacio Vázquez, quien momentos antes había marcado para el “Calamar”, repitiéndose el caso de Gordon en Avellaneda.

El domingo saldrán a escena los dos equipos más grandes del fútbol argentino. Boca Juniors, que viene de caer ante Estudiantes en La Plata, recibirá a Newell´s Old Boys en la Bombonera, mientras que River Plate, con puntaje perfecto, visitará a Rosario Central.

