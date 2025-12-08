Increíble regreso de Caribes en el único encuentro programado en Venezuela

El juego estaba originalmente programado para el domingo, pero fue suspendido por lluvia y reprogramado para este lunes, que era una jornada prevista como día de descanso.
Los Caribes de Anzoátegui explotaron este lunes con un ataque de seis carreras en el cierre de la novena entrada para remontar una desventaja de cinco carreras y dejar en el terreno a los Navegantes del Magallanes, logrando una improbable victoria por 8-7 en el único encuentro disputado en la Liga Venezolana de Béisbol.
Abajo por cinco carreras en su última oportunidad, Balbino Fuenmayor conectó un jonrón de tres anotaciones para acercar a los Caribes, y Herlis Rodríguez añadió otro cuadrangular de tres carreras para dejar en el terreno a los Navegantes y desatar el festejo de los locales y su afición tras la increíble remontada.
