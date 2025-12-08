Increíble regreso de Caribes en el único encuentro programado en Venezuela

Los Caribes de Anzoátegui explotaron este lunes con un ataque de seis carreras en el cierre de la novena entrada para remontar una desventaja de cinco carreras y dejar en el terreno a los Navegantes del Magallanes, logrando una improbable victoria por 8-7 en el único encuentro disputado en la Liga Venezolana de Béisbol.