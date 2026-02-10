americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Increíble llevar a los Minions al hielo olímpico tras disputa musical, advierte Sabate

MILÁN (AP) — Los Minions lo lograron.

El español Guarino Sabaté compite durante el Programa Corto Masculino en el segundo día de los Campeonatos de Europa de Patinaje Artístico de la ISU en Sheffield, el miércoles 15 de enero de 2026. (Mike Egerton/PA vía AP)
El español Guarino Sabaté compite durante el Programa Corto Masculino en el segundo día de los Campeonatos de Europa de Patinaje Artístico de la ISU en Sheffield, el miércoles 15 de enero de 2026. (Mike Egerton/PA vía AP) AP

Después de una disputa por derechos de la música, el patinador español Tomàs Guarino se puso el lunes su traje amarillo y azul y trajo el espíritu travieso de los Minions a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán en el programa corto masculino.

“Se sintió increíble”, afirmó a pesar de los nervios y un error temprano, después de un patinaje distintivo con una banda sonora que comienza con carcajadas de los adorables personajes infantiles, quienes fueron presentados como los secuaces del cerebro criminal Gru en “Mi Villano Favorito”.

Guarino expresó que los Minions son una forma de expresarse “aunque al principio soy un poco tímido”, y la disputa ha demostrado cuánto apoyo realmente tiene.

Había estado realizando el programa favorito de los fanáticos toda la temporada, pensando que ya tenía la aprobación adecuada. Todo cambió repentinamente la semana pasada cuando reveló que le habían dicho que no podía usar la música.

“Cuando hice mi publicación estaba seguro de que no haría a los Minions”, comentó después de patinar el martes. “Por eso hice la publicación, como una forma de advertir a la gente, a quien espere a los Minions en los Juegos Olímpicos, 'Lo siento, pero no, desafortunadamente no va a suceder'. No puedo arriesgarme a ser demandado”.

Se sorprendió por la avalancha de apoyo en las redes sociales mientras intentaba persuadir a Universal Studios y al músico y productor Pharrell Williams para que le concedieran los derechos de patinar con un popurrí de música relacionada con los Minions La aprobación final llegó el viernes.

“No me di cuenta del alcance que tenía mi patinaje incluso fuera del mundo del patinaje artístico, y me ayudó a darme cuenta de lo lejos que he llegado, lo lejos que me ha llevado mi patinaje”, reconoció.

Solo después de los Juegos Olímpicos se dará cuenta de hasta dónde ha llegado.

“No he tenido realmente el tiempo para asimilar todo y simplemente apreciar todo”, añadió.

Guarino está lejos de ser el único patinador atrapado en un drama relacionado con la música en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

El ruso Petr Gumennik, que compite como atleta neutral, tuvo que cambiar la música antes del programa corto del martes debido a un problema de derechos de última hora. Cambió la música de "Perfume: The Story of a Murderer", por una pista de una épica romántica rusa. Incluso la campeona de Estados Unidos Amber Glenn tuvo un enredo de derechos de autor con un artista canadiense.

¿Qué sigue para Guarino? Ha estado respondiendo muchos mensajes de fanáticos. Es probable que lleguen más.

“Quiero ser el tipo de persona que responde a sus fanáticos. Ellos se toman el tiempo para escribirte y yo quiero tomarme el tiempo para responder”, comentó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones
VIDEO

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter