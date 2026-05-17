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Incidente interrumpe feria aeronáutica en Idaho

BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Equipos de emergencia respondieron a un incidente relacionado con aeronaves durante un espectáculo aéreo en una base militar del oeste de Idaho el domingo, informaron las autoridades.

La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home indicó en una publicación en redes sociales que quedó bajo cierre tras el incidente no especificado ocurrido durante el Gunfighter Skies Air Show. Los equipos de respuesta estaban en el lugar y se había iniciado una investigación.

Testigos reportaron ver a dos aviones estrellándose, y videos publicados en internet muestran cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras los aviones se precipitaban hacia el suelo.

De momento no se dispone de más información, señaló una persona que respondió el teléfono en la oficina de asuntos públicos del Ala de Caza 366.

Los organizadores afirman que el popular espectáculo aéreo, que incluye demostraciones de vuelo, es una celebración de la historia de la aviación y una mirada a las capacidades modernas de la Fuerza Aérea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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