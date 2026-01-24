Incertidumbre tras fin de tregua entre gobierno sirio y combatientes kurdos

Compartir en:









Un guardia de seguridad sirio a la entrada de un túnel usado por las Fuerzas Democráticas Sirias dentro del hospital militar en Ain Issa, Siria, el 24 de enero del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed) AP

El fin de la tregua se produjo mientras fuerzas gubernamentales han estado enviando refuerzos al noreste de Siria. En las últimas tres semanas, han presenciado intensos enfrentamientos en los que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, perdieron grandes áreas que una vez controlaron.

La agencia estatal de noticias de Siria, SANA, citó a un funcionario gubernamental no identificado diciendo que la tregua ha terminado y que el gobierno "está estudiando sus opciones".

El gobierno interino de Siria firmó un acuerdo el pasado marzo con las FDS para que estas entregaran territorio y eventualmente fusionaran a sus combatientes con las fuerzas gubernamentales. A principios de enero, una nueva ronda de conversaciones no logró avanzar en la fusión, lo que llevó a la reanudación de los combates entre las dos partes.

Una nueva versión del acuerdo fue firmada el fin de semana pasado, y se declaró una tregua de cuatro días el martes. Parte del nuevo acuerdo es que los miembros de las FDS deben integrarse en el ejército y las fuerzas policiales.

Las FDS declararon en un comunicado el sábado que se han observado acumulaciones militares y movimientos logísticos por parte de las fuerzas gubernamentales, "lo que indica claramente una intención de escalar y empujar a la región hacia una nueva confrontación". Las FDS indicaron que continuarán cumpliendo con la tregua.

La televisión estatal señaló que las autoridades liberaron el sábado a 126 niños menores de 18 años que estaban detenidos en la prisión de al-Aqtan cerca de la ciudad norteña de Raqqa, que fue tomada por las fuerzas gubernamentales el viernes. Los adolescentes fueron llevados a la ciudad donde fueron entregados a sus familias, reportó la estación de televisión.

La prisión también alberga a algunos de los 9.000 miembros del grupo Estado Islámico. La mayoría de ellos permanecen detenidos en cárceles administradas por las FDS. Las fuerzas gubernamentales han tomado hasta ahora el control de dos prisiones, mientras que el resto todavía está bajo el control de las FDS. A principios de esta semana, el ejército de Estados Unidos apuntó que unos 7.000 detenidos del EI serán transferidos a centros de detención en el vecino Irak. El miércoles, añadió que 150 prisioneros ya fueron llevados a Irak. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP