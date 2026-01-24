americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Incertidumbre tras fin de tregua entre gobierno sirio y combatientes kurdos

RAQQA, Siria (AP) — Una tregua de cuatro días entre el gobierno sirio y combatientes kurdos terminó el sábado por la noche sin una señal clara de si será renovada, mientras la principal fuerza liderada por kurdos hizo un llamado a la comunidad internacional para prevenir cualquier escalada.

Un guardia de seguridad sirio a la entrada de un túnel usado por las Fuerzas Democráticas Sirias dentro del hospital militar en Ain Issa, Siria, el 24 de enero del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed)
Un guardia de seguridad sirio a la entrada de un túnel usado por las Fuerzas Democráticas Sirias dentro del hospital militar en Ain Issa, Siria, el 24 de enero del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed) AP

El fin de la tregua se produjo mientras fuerzas gubernamentales han estado enviando refuerzos al noreste de Siria. En las últimas tres semanas, han presenciado intensos enfrentamientos en los que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, perdieron grandes áreas que una vez controlaron.

La agencia estatal de noticias de Siria, SANA, citó a un funcionario gubernamental no identificado diciendo que la tregua ha terminado y que el gobierno "está estudiando sus opciones".

El gobierno interino de Siria firmó un acuerdo el pasado marzo con las FDS para que estas entregaran territorio y eventualmente fusionaran a sus combatientes con las fuerzas gubernamentales. A principios de enero, una nueva ronda de conversaciones no logró avanzar en la fusión, lo que llevó a la reanudación de los combates entre las dos partes.

Una nueva versión del acuerdo fue firmada el fin de semana pasado, y se declaró una tregua de cuatro días el martes. Parte del nuevo acuerdo es que los miembros de las FDS deben integrarse en el ejército y las fuerzas policiales.

Las FDS declararon en un comunicado el sábado que se han observado acumulaciones militares y movimientos logísticos por parte de las fuerzas gubernamentales, "lo que indica claramente una intención de escalar y empujar a la región hacia una nueva confrontación". Las FDS indicaron que continuarán cumpliendo con la tregua.

La televisión estatal señaló que las autoridades liberaron el sábado a 126 niños menores de 18 años que estaban detenidos en la prisión de al-Aqtan cerca de la ciudad norteña de Raqqa, que fue tomada por las fuerzas gubernamentales el viernes. Los adolescentes fueron llevados a la ciudad donde fueron entregados a sus familias, reportó la estación de televisión.

La prisión también alberga a algunos de los 9.000 miembros del grupo Estado Islámico. La mayoría de ellos permanecen detenidos en cárceles administradas por las FDS. Las fuerzas gubernamentales han tomado hasta ahora el control de dos prisiones, mientras que el resto todavía está bajo el control de las FDS.

A principios de esta semana, el ejército de Estados Unidos apuntó que unos 7.000 detenidos del EI serán transferidos a centros de detención en el vecino Irak. El miércoles, añadió que 150 prisioneros ya fueron llevados a Irak.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: No califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter