Incendios forestales en sur argentino ya consumen 12.000 hectáreas y acechan a poblaciones

El incendio iniciado hace casi una semana en la zona cordillerana de la provincia argentina de Chubut alcanzó una superficie estimada de 11.970 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo. En su avance, el fuego ya cruzó la Ruta Nacional Nº 40 y amenaza a una usina y una escuela, además de afectar establecimientos rurales.

Según el reporte, las causas del evento aún no han sido establecidas, aunque el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló que hay indicios de que uno de los incendios más devastadores, que permanece activo, fue provocado de forma intencional.

“Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, dijo el gobernador en una rueda de prensa del jueves, al anunciar además una recompensa de 50 millones de pesos (unos 34.000 dólares) para quienes aporten datos sobre el siniestro que afecta a la zona.

Por su parte, el fiscal Carlos Díaz Mayer complementó que el fuego “se inició con un acelerante o nafta (gasolina), que es lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego”, por lo que el Ministerio Público investiga las presuntas responsabilidades.

El sábado, el presidente chileno Gabriel Boric ofreció ayuda al gobierno argentino para combatir los focos activos, y propuso “trabajar juntos”, en un mensaje publicado en su cuenta de X, que fue correspondido por el canciller argentino Pablo Quirno.

El jefe de Gabinete y portavoz del Ejecutivo argentino, Manuel Adorni, informó el domingo que se desplegaron 295 brigadistas para el operativo de extinción, compuesto por 15 medios aéreos, camiones autobomba 4x4 y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

Además del de Chubut hay incendios forestales activos en la provincia patagónica de Neuquén, según la Agencia Federal de Emergencias, al tiempo que Santa Cruz y Río Negro declararon circunscriptos sus focos, aunque se mantienen en emergencia.

Este incendio se trata del primero de grandes proporciones registrado en 2026 y se produce un año después de que los peores incendios forestales en décadas arrasaran con decenas de miles de hectáreas de la Patagonia, destruyeran decenas de viviendas y dejaran un muerto.

Las labores de combate se han visto dificultadas por las condiciones climáticas de sequía y fuerte viento, mientras que las enormes columnas de humo han afectado la visibilidad de los profesionales.

Los incendios forestales son habituales en la temporada del verano austral, debido a la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y sequía que predominan entre los meses de diciembre y marzo.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego de Argentina decretó una alerta roja de peligro de incendios en ocho provincias del centro y sur del país hasta el viernes.

