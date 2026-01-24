Incendio en hotel deja tres muertos y ocho heridos en Pakistán

Compartir en:









Unos 180 huéspedes y empleados fueron evacuados cuando el incendio se desató en el Hotel Indigo, informó el Servicio de Emergencias de Punjab en un comunicado. La operación de búsqueda y rescate ha sido completada y el incendio extinguido, añadió.

Los bomberos están investigando si una fuga de gas fue la causa.

La ministra Principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, escribió en X que está monitoreando personalmente la situación tras el incidente en el barrio de Gulberg de la ciudad.

Un incendio la semana pasada en un centro comercial en Karachi mató a 71 personas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP